Wat is River (RIVER)?

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively. River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRiver investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van RIVER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over River lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je River aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

River Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal River (RIVER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je River (RIVER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor River te bekijken.

Bekijk nu de River prijsvoorspelling !

River (RIVER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van River (RIVER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RIVER token !

Hoe koop je River (RIVER)?

Op zoek naar Hoe koop je River? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt River gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RIVER naar lokale valuta's

Probeer Converter

River bron

Voor een beter begrip van River kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over River Hoeveel is River (RIVER) vandaag waard? De live RIVER prijs in USD is 7.3259 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige RIVER naar USD prijs? $ 7.3259 . Bekijk De huidige prijs van RIVER naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van River? De marktkapitalisatie van RIVER is $ 143.59M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van RIVER? De circulerende voorraad van RIVER is 19.60M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van RIVER? RIVER bereikte een ATH-prijs van 10.246419991222751 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RIVER? RIVER zag een ATL-prijs van 1.137662800262792 USD . Wat is het handelsvolume van RIVER? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RIVER is $ 292.09K USD . Zal RIVER dit jaar hoger gaan? RIVER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RIVER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

River (RIVER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft