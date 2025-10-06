BeursDEX+
De live River prijs vandaag is 7.3259 USD. Volg realtime RIVER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RIVER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

River (RIVER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:35:25 (UTC+8)

River (RIVER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 7.0041
$ 7.0041$ 7.0041
24u laag
$ 8.2479
$ 8.2479$ 8.2479
24u hoog

$ 7.0041
$ 7.0041$ 7.0041

$ 8.2479
$ 8.2479$ 8.2479

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

+1.08%

-8.63%

-8.24%

-8.24%

River (RIVER) real-time prijs is $ 7.3259. De afgelopen 24 uur werd er RIVER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 7.0041 en een hoogtepunt van $ 8.2479, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RIVER hoogste prijs aller tijden is $ 10.246419991222751, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.137662800262792 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RIVER met +1.08% veranderd in het afgelopen uur, -8.63% in de afgelopen 24 uur en -8.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

River (RIVER) Marktinformatie

No.244

$ 143.59M
$ 143.59M$ 143.59M

$ 292.09K
$ 292.09K$ 292.09K

$ 732.59M
$ 732.59M$ 732.59M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van River is $ 143.59M, met een handelsvolume van $ 292.09K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RIVER is 19.60M, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 732.59M.

River (RIVER) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van River prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.691968-8.63%
30 dagen$ +4.7129+180.36%
60 dagen$ +6.8259+1,365.18%
90 dagen$ +6.8259+1,365.18%
River prijswijziging vandaag

RIVER registreerde vandaag een verandering van $ -0.691968 (-8.63%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

River 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +4.7129 (+180.36%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

River 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RIVER zien we een verandering van $ +6.8259 (+1,365.18%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

River 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +6.8259 (+1,365.18%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van River (RIVER) bekijken?

Bekijk nu de Riverprijsgeschiedenispagina.

Wat is River (RIVER)?

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRiver investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RIVER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over River lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je River aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

River Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal River (RIVER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je River (RIVER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor River te bekijken.

Bekijk nu de River prijsvoorspelling !

River (RIVER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van River (RIVER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RIVER token !

Hoe koop je River (RIVER)?

Op zoek naar Hoe koop je River? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt River gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RIVER naar lokale valuta's

River bron

Voor een beter begrip van River kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van River
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over River

Hoeveel is River (RIVER) vandaag waard?
De live RIVER prijs in USD is 7.3259 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RIVER naar USD prijs?
De huidige prijs van RIVER naar USD is $ 7.3259. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van River?
De marktkapitalisatie van RIVER is $ 143.59M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RIVER?
De circulerende voorraad van RIVER is 19.60M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RIVER?
RIVER bereikte een ATH-prijs van 10.246419991222751 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RIVER?
RIVER zag een ATL-prijs van 1.137662800262792 USD.
Wat is het handelsvolume van RIVER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RIVER is $ 292.09K USD.
Zal RIVER dit jaar hoger gaan?
RIVER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RIVER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
River (RIVER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

