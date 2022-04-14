RealEstateMetaverse (REM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RealEstateMetaverse (REM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RealEstateMetaverse (REM) Informatie REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Officiële website: https://www.remmeta.ai/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Koop nu REM!

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RealEstateMetaverse (REM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Hoogste ooit: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Laagste ooit: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Huidige prijs: $ 0.002345 $ 0.002345 $ 0.002345 Meer informatie over RealEstateMetaverse (REM) prijs

RealEstateMetaverse (REM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RealEstateMetaverse (REM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REM begrijpt, kun je de live prijs van REM token verkennen!

