De live Recall prijs vandaag is 0.217 USD. Volg realtime RECALL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RECALL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Recall prijs vandaag is 0.217 USD. Volg realtime RECALL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RECALL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RECALL

RECALL Prijsinformatie

Wat is RECALL

RECALL whitepaper

RECALL officiële website

RECALL tokenomie

RECALL Prijsvoorspelling

RECALL Geschiedenis

RECALL koopgids

RECALL-naar-Fiat valutaconversie

RECALL spot

RECALL USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Recall logo

Recall koers(RECALL)

1 RECALL naar USD live prijs:

$0.217
-0.04%1D
USD
Recall (RECALL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 02:16:54 (UTC+8)

Recall (RECALL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.2116
24u laag
$ 0.2736
24u hoog

$ 0.2116
$ 0.2736
$ 0.8448301237691339
$ 0.2196598936442108
-0.96%

-0.04%

-43.30%

-43.30%

Recall (RECALL) real-time prijs is $ 0.217. De afgelopen 24 uur werd er RECALL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.2116 en een hoogtepunt van $ 0.2736, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RECALL hoogste prijs aller tijden is $ 0.8448301237691339, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.2196598936442108 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RECALL met -0.96% veranderd in het afgelopen uur, -0.04% in de afgelopen 24 uur en -43.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Recall (RECALL) Marktinformatie

No.474

$ 43.63M
$ 177.72K
$ 217.00M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Recall is $ 43.63M, met een handelsvolume van $ 177.72K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RECALL is 201.07M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 217.00M.

Recall (RECALL) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Recall prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000087-0.04%
30 dagen$ +0.067+44.66%
60 dagen$ +0.067+44.66%
90 dagen$ +0.067+44.66%
Recall prijswijziging vandaag

RECALL registreerde vandaag een verandering van $ -0.000087 (-0.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Recall 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.067 (+44.66%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Recall 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,RECALL zien we een verandering van $ +0.067 (+44.66%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Recall 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.067 (+44.66%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Recall (RECALL) bekijken?

Bekijk nu de Recallprijsgeschiedenispagina.

Wat is Recall (RECALL)?

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRecall investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van RECALL staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Recall lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Recall aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Recall Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Recall (RECALL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Recall (RECALL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Recall te bekijken.

Bekijk nu de Recall prijsvoorspelling !

Recall (RECALL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Recall (RECALL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RECALL token !

Hoe koop je Recall (RECALL)?

Op zoek naar Hoe koop je Recall? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Recall gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

RECALL naar lokale valuta's

1 Recall(RECALL) naar VND
5,710.355
1 Recall(RECALL) naar AUD
A$0.33201
1 Recall(RECALL) naar GBP
0.16492
1 Recall(RECALL) naar EUR
0.18879
1 Recall(RECALL) naar USD
$0.217
1 Recall(RECALL) naar MYR
RM0.90923
1 Recall(RECALL) naar TRY
9.13353
1 Recall(RECALL) naar JPY
¥33.418
1 Recall(RECALL) naar ARS
ARS$314.94729
1 Recall(RECALL) naar RUB
17.65078
1 Recall(RECALL) naar INR
19.22186
1 Recall(RECALL) naar IDR
Rp3,616.66522
1 Recall(RECALL) naar PHP
12.74441
1 Recall(RECALL) naar EGP
￡E.10.2858
1 Recall(RECALL) naar BRL
R$1.16312
1 Recall(RECALL) naar CAD
C$0.30597
1 Recall(RECALL) naar BDT
26.44362
1 Recall(RECALL) naar NGN
312.22828
1 Recall(RECALL) naar COP
$834.61455
1 Recall(RECALL) naar ZAR
R.3.77363
1 Recall(RECALL) naar UAH
9.12702
1 Recall(RECALL) naar TZS
T.Sh.534.48185
1 Recall(RECALL) naar VES
Bs48.391
1 Recall(RECALL) naar CLP
$205.065
1 Recall(RECALL) naar PKR
Rs61.33288
1 Recall(RECALL) naar KZT
113.97057
1 Recall(RECALL) naar THB
฿7.04599
1 Recall(RECALL) naar TWD
NT$6.7053
1 Recall(RECALL) naar AED
د.إ0.79639
1 Recall(RECALL) naar CHF
Fr0.17577
1 Recall(RECALL) naar HKD
HK$1.68609
1 Recall(RECALL) naar AMD
֏83.01335
1 Recall(RECALL) naar MAD
.د.م2.02027
1 Recall(RECALL) naar MXN
$4.03186
1 Recall(RECALL) naar SAR
ريال0.81375
1 Recall(RECALL) naar ETB
Br33.30082
1 Recall(RECALL) naar KES
KSh28.03423
1 Recall(RECALL) naar JOD
د.أ0.153853
1 Recall(RECALL) naar PLN
0.8029
1 Recall(RECALL) naar RON
лв0.96131
1 Recall(RECALL) naar SEK
kr2.07452
1 Recall(RECALL) naar BGN
лв0.3689
1 Recall(RECALL) naar HUF
Ft73.0639
1 Recall(RECALL) naar CZK
4.6004
1 Recall(RECALL) naar KWD
د.ك0.066619
1 Recall(RECALL) naar ILS
0.70525
1 Recall(RECALL) naar BOB
Bs1.4973
1 Recall(RECALL) naar AZN
0.3689
1 Recall(RECALL) naar TJS
SM2.00725
1 Recall(RECALL) naar GEL
0.59024
1 Recall(RECALL) naar AOA
Kz197.9908
1 Recall(RECALL) naar BHD
.د.ب0.081592
1 Recall(RECALL) naar BMD
$0.217
1 Recall(RECALL) naar DKK
kr1.4105
1 Recall(RECALL) naar HNL
L5.70276
1 Recall(RECALL) naar MUR
9.98634
1 Recall(RECALL) naar NAD
$3.79099
1 Recall(RECALL) naar NOK
kr2.21557
1 Recall(RECALL) naar NZD
$0.38192
1 Recall(RECALL) naar PAB
B/.0.217
1 Recall(RECALL) naar PGK
K0.92876
1 Recall(RECALL) naar QAR
ر.ق0.78988
1 Recall(RECALL) naar RSD
дин.22.15787
1 Recall(RECALL) naar UZS
soʻm2,583.33292
1 Recall(RECALL) naar ALL
L18.25838
1 Recall(RECALL) naar ANG
ƒ0.38843
1 Recall(RECALL) naar AWG
ƒ0.38843
1 Recall(RECALL) naar BBD
$0.434
1 Recall(RECALL) naar BAM
KM0.3689
1 Recall(RECALL) naar BIF
Fr639.933
1 Recall(RECALL) naar BND
$0.2821
1 Recall(RECALL) naar BSD
$0.217
1 Recall(RECALL) naar JMD
$34.92615
1 Recall(RECALL) naar KHR
871.48502
1 Recall(RECALL) naar KMF
Fr92.442
1 Recall(RECALL) naar LAK
4,717.39121
1 Recall(RECALL) naar LKR
රු66.09603
1 Recall(RECALL) naar MDL
L3.69985
1 Recall(RECALL) naar MGA
Ar981.89896
1 Recall(RECALL) naar MOP
P1.736
1 Recall(RECALL) naar MVR
3.3418
1 Recall(RECALL) naar MWK
MK376.0827
1 Recall(RECALL) naar MZN
MT13.87715
1 Recall(RECALL) naar NPR
रु30.80098
1 Recall(RECALL) naar PYG
1,538.964
1 Recall(RECALL) naar RWF
Fr315.301
1 Recall(RECALL) naar SBD
$1.78591
1 Recall(RECALL) naar SCR
2.9946
1 Recall(RECALL) naar SRD
$8.36535
1 Recall(RECALL) naar SVC
$1.89658
1 Recall(RECALL) naar SZL
L3.78882
1 Recall(RECALL) naar TMT
m0.76167
1 Recall(RECALL) naar TND
د.ت0.642971
1 Recall(RECALL) naar TTD
$1.46909
1 Recall(RECALL) naar UGX
Sh758.632
1 Recall(RECALL) naar XAF
Fr123.907
1 Recall(RECALL) naar XCD
$0.5859
1 Recall(RECALL) naar XOF
Fr123.907
1 Recall(RECALL) naar XPF
Fr22.351
1 Recall(RECALL) naar BWP
P2.92733
1 Recall(RECALL) naar BZD
$0.43617
1 Recall(RECALL) naar CVE
$20.82115
1 Recall(RECALL) naar DJF
Fr38.409
1 Recall(RECALL) naar DOP
$13.91187
1 Recall(RECALL) naar DZD
د.ج28.36841
1 Recall(RECALL) naar FJD
$0.49476
1 Recall(RECALL) naar GNF
Fr1,886.815
1 Recall(RECALL) naar GTQ
Q1.66222
1 Recall(RECALL) naar GYD
$45.38772
1 Recall(RECALL) naar ISK
kr27.776

Recall bron

Voor een beter begrip van Recall kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Recall
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Recall

Hoeveel is Recall (RECALL) vandaag waard?
De live RECALL prijs in USD is 0.217 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RECALL naar USD prijs?
De huidige prijs van RECALL naar USD is $ 0.217. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Recall?
De marktkapitalisatie van RECALL is $ 43.63M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RECALL?
De circulerende voorraad van RECALL is 201.07M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RECALL?
RECALL bereikte een ATH-prijs van 0.8448301237691339 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RECALL?
RECALL zag een ATL-prijs van 0.2196598936442108 USD.
Wat is het handelsvolume van RECALL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RECALL is $ 177.72K USD.
Zal RECALL dit jaar hoger gaan?
RECALL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RECALL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Recall (RECALL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

RECALL-naar-USD calculator

Bedrag

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.217 USD

Handel in RECALL

RECALL/USDC
$0.217
-0.18%
RECALL/USDT
$0.217
-0.18%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

