Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Officiële website: https://vulcanforged.com/ Whitepaper: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Vulcan Forged PYR (PYR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.17M $ 43.17M $ 43.17M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 44.26M $ 44.26M $ 44.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M Hoogste ooit: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Laagste ooit: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Huidige prijs: $ 0.9754 $ 0.9754 $ 0.9754 Meer informatie over Vulcan Forged PYR (PYR) prijs

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Vulcan Forged PYR (PYR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PYR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PYR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PYR begrijpt, kun je de live prijs van PYR token verkennen!

Vulcan Forged PYR (PYR) Prijsgeschiedenis Door de PYR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PYR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PYR Wil je weten waar je PYR naartoe gaat? Onze PYR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PYR token!

