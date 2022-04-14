PATIC (PTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PATIC (PTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PATIC (PTC) Informatie Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Officiële website: https://polyverse.gg Whitepaper: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Block explorer: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737

PATIC (PTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PATIC (PTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.45M $ 51.45M $ 51.45M Hoogste ooit: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Laagste ooit: $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 $ 0.000962419680792414 Huidige prijs: $ 0.001029 $ 0.001029 $ 0.001029 Meer informatie over PATIC (PTC) prijs

PATIC (PTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PATIC (PTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PTC begrijpt, kun je de live prijs van PTC token verkennen!

Hoe koop je PTC? Wil je PATIC (PTC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PTC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PTC koopt op MEXC!

PATIC (PTC) Prijsgeschiedenis Door de PTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PTC Wil je weten waar je PTC naartoe gaat? Onze PTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PTC token!

