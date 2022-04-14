Perpetual Protocol (PERP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Perpetual Protocol (PERP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Perpetual Protocol (PERP) Informatie Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Officiële website: https://perp.com Block explorer: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Perpetual Protocol (PERP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.68M $ 17.68M $ 17.68M Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.17M $ 40.17M $ 40.17M Hoogste ooit: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Laagste ooit: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Huidige prijs: $ 0.2678 $ 0.2678 $ 0.2678 Meer informatie over Perpetual Protocol (PERP) prijs

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Perpetual Protocol (PERP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PERP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PERP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PERP begrijpt, kun je de live prijs van PERP token verkennen!

