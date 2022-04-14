PAWS (PAWS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PAWS (PAWS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PAWS (PAWS) Informatie PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Officiële website: https://paws.community/app Whitepaper: https://paws.community/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Koop nu PAWS!

PAWS (PAWS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PAWS (PAWS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Totale voorraad: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B Circulerende voorraad: $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Hoogste ooit: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Laagste ooit: $ 0.000019076066277213 $ 0.000019076066277213 $ 0.000019076066277213 Huidige prijs: $ 0.00002147 $ 0.00002147 $ 0.00002147 Meer informatie over PAWS (PAWS) prijs

PAWS (PAWS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PAWS (PAWS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAWS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAWS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAWS begrijpt, kun je de live prijs van PAWS token verkennen!

PAWS (PAWS) Prijsgeschiedenis Door de PAWS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PAWS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PAWS Wil je weten waar je PAWS naartoe gaat? Onze PAWS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAWS token!

