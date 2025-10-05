Wat is Newton Protocol (NEWT)?

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Newton Protocol Hoeveel is Newton Protocol (NEWT) vandaag waard? De live NEWT prijs in USD is 0.2044 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige NEWT naar USD prijs? $ 0.2044 . Bekijk De huidige prijs van NEWT naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Newton Protocol? De marktkapitalisatie van NEWT is $ 43.95M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van NEWT? De circulerende voorraad van NEWT is 215.00M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEWT? NEWT bereikte een ATH-prijs van 0.83373560557428 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEWT? NEWT zag een ATL-prijs van 0.18424447847964207 USD . Wat is het handelsvolume van NEWT? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEWT is $ 461.61K USD . Zal NEWT dit jaar hoger gaan? NEWT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEWT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Newton Protocol (NEWT) Belangrijke updates uit de sector

