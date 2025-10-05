De live Newton Protocol prijs vandaag is 0.2044 USD. Volg realtime NEWT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEWT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Newton Protocol prijs vandaag is 0.2044 USD. Volg realtime NEWT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NEWT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Newton Protocol logo

Newton Protocol koers(NEWT)

1 NEWT naar USD live prijs:

$0.2044
+0.09%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:24:35 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.1989
24u laag
$ 0.2094
24u hoog

$ 0.1989
$ 0.2094
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
-0.15%

+0.09%

-1.31%

-1.31%

Newton Protocol (NEWT) real-time prijs is $ 0.2044. De afgelopen 24 uur werd er NEWT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1989 en een hoogtepunt van $ 0.2094, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NEWT hoogste prijs aller tijden is $ 0.83373560557428, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.18424447847964207 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NEWT met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, +0.09% in de afgelopen 24 uur en -1.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Newton Protocol (NEWT) Marktinformatie

No.636

$ 43.95M
$ 461.61K
$ 204.40M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Newton Protocol is $ 43.95M, met een handelsvolume van $ 461.61K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NEWT is 215.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 204.40M.

Newton Protocol (NEWT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Newton Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000184+0.09%
30 dagen$ -0.0487-19.25%
60 dagen$ -0.1374-40.20%
90 dagen$ -0.1202-37.04%
Newton Protocol prijswijziging vandaag

NEWT registreerde vandaag een verandering van $ +0.000184 (+0.09%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Newton Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0487 (-19.25%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Newton Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NEWT zien we een verandering van $ -0.1374 (-40.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Newton Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.1202 (-37.04%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Newton Protocol (NEWT) bekijken?

Bekijk nu de Newton Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Newton Protocol (NEWT)?

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNewton Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NEWT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Newton Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Newton Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Newton Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Newton Protocol (NEWT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Newton Protocol (NEWT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Newton Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Newton Protocol prijsvoorspelling !

Newton Protocol (NEWT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Newton Protocol (NEWT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NEWT token !

Hoe koop je Newton Protocol (NEWT)?

Op zoek naar Hoe koop je Newton Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Newton Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NEWT naar lokale valuta's

Newton Protocol bron

Voor een beter begrip van Newton Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Newton Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Newton Protocol

Hoeveel is Newton Protocol (NEWT) vandaag waard?
De live NEWT prijs in USD is 0.2044 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NEWT naar USD prijs?
De huidige prijs van NEWT naar USD is $ 0.2044. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Newton Protocol?
De marktkapitalisatie van NEWT is $ 43.95M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NEWT?
De circulerende voorraad van NEWT is 215.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NEWT?
NEWT bereikte een ATH-prijs van 0.83373560557428 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NEWT?
NEWT zag een ATL-prijs van 0.18424447847964207 USD.
Wat is het handelsvolume van NEWT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NEWT is $ 461.61K USD.
Zal NEWT dit jaar hoger gaan?
NEWT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NEWT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

