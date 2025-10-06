BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live NetX prijs vandaag is 0.7277 USD. Volg realtime NETX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NETX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live NetX prijs vandaag is 0.7277 USD. Volg realtime NETX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de NETX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over NETX

NETX Prijsinformatie

Wat is NETX

NETX whitepaper

NETX officiële website

NETX tokenomie

NETX Prijsvoorspelling

NETX Geschiedenis

NETX koopgids

NETX-naar-Fiat valutaconversie

NETX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

NetX logo

NetX koers(NETX)

1 NETX naar USD live prijs:

$0.7277
$0.7277$0.7277
-5.29%1D
USD
NetX (NETX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:58 (UTC+8)

NetX (NETX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.6754
$ 0.6754$ 0.6754
24u laag
$ 0.7768
$ 0.7768$ 0.7768
24u hoog

$ 0.6754
$ 0.6754$ 0.6754

$ 0.7768
$ 0.7768$ 0.7768

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

+0.90%

-5.29%

-2.47%

-2.47%

NetX (NETX) real-time prijs is $ 0.7277. De afgelopen 24 uur werd er NETX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.6754 en een hoogtepunt van $ 0.7768, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De NETX hoogste prijs aller tijden is $ 1.9687184275031666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.658241367627642 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is NETX met +0.90% veranderd in het afgelopen uur, -5.29% in de afgelopen 24 uur en -2.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

NetX (NETX) Marktinformatie

No.1007

$ 11.95M
$ 11.95M$ 11.95M

$ 318.03K
$ 318.03K$ 318.03K

$ 14.55M
$ 14.55M$ 14.55M

16.42M
16.42M 16.42M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

82.09%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van NetX is $ 11.95M, met een handelsvolume van $ 318.03K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van NETX is 16.42M, met een totale voorraad van 20000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.55M.

NetX (NETX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van NetX prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.040645-5.29%
30 dagen$ -0.416-36.38%
60 dagen$ +0.2277+45.54%
90 dagen$ +0.2277+45.54%
NetX prijswijziging vandaag

NETX registreerde vandaag een verandering van $ -0.040645 (-5.29%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

NetX 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.416 (-36.38%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

NetX 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,NETX zien we een verandering van $ +0.2277 (+45.54%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

NetX 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.2277 (+45.54%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van NetX (NETX) bekijken?

Bekijk nu de NetXprijsgeschiedenispagina.

Wat is NetX (NETX)?

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeNetX investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van NETX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over NetX lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je NetX aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

NetX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal NetX (NETX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je NetX (NETX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor NetX te bekijken.

Bekijk nu de NetX prijsvoorspelling !

NetX (NETX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van NetX (NETX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van NETX token !

Hoe koop je NetX (NETX)?

Op zoek naar Hoe koop je NetX? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt NetX gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

NETX naar lokale valuta's

1 NetX(NETX) naar VND
19,149.4255
1 NetX(NETX) naar AUD
A$1.120658
1 NetX(NETX) naar GBP
0.553052
1 NetX(NETX) naar EUR
0.633099
1 NetX(NETX) naar USD
$0.7277
1 NetX(NETX) naar MYR
RM3.049063
1 NetX(NETX) naar TRY
30.63617
1 NetX(NETX) naar JPY
¥111.3381
1 NetX(NETX) naar ARS
ARS$1,060.782844
1 NetX(NETX) naar RUB
59.176564
1 NetX(NETX) naar INR
64.517882
1 NetX(NETX) naar IDR
Rp12,128.328482
1 NetX(NETX) naar PHP
42.832422
1 NetX(NETX) naar EGP
￡E.34.500257
1 NetX(NETX) naar BRL
R$3.92958
1 NetX(NETX) naar CAD
C$1.026057
1 NetX(NETX) naar BDT
88.70663
1 NetX(NETX) naar NGN
1,050.0711
1 NetX(NETX) naar COP
$2,809.6497
1 NetX(NETX) naar ZAR
R.12.720196
1 NetX(NETX) naar UAH
30.621616
1 NetX(NETX) naar TZS
T.Sh.1,787.9589
1 NetX(NETX) naar VES
Bs162.2771
1 NetX(NETX) naar CLP
$688.4042
1 NetX(NETX) naar PKR
Rs205.735344
1 NetX(NETX) naar KZT
381.38757
1 NetX(NETX) naar THB
฿23.679358
1 NetX(NETX) naar TWD
NT$22.500484
1 NetX(NETX) naar AED
د.إ2.670659
1 NetX(NETX) naar CHF
Fr0.589437
1 NetX(NETX) naar HKD
HK$5.654229
1 NetX(NETX) naar AMD
֏278.381635
1 NetX(NETX) naar MAD
.د.م6.774887
1 NetX(NETX) naar MXN
$13.586159
1 NetX(NETX) naar SAR
ريال2.728875
1 NetX(NETX) naar ETB
Br111.301715
1 NetX(NETX) naar KES
KSh94.011563
1 NetX(NETX) naar JOD
د.أ0.5159393
1 NetX(NETX) naar PLN
2.69249
1 NetX(NETX) naar RON
лв3.216434
1 NetX(NETX) naar SEK
kr6.971366
1 NetX(NETX) naar BGN
лв1.23709
1 NetX(NETX) naar HUF
Ft245.591473
1 NetX(NETX) naar CZK
15.42724
1 NetX(NETX) naar KWD
د.ك0.2234039
1 NetX(NETX) naar ILS
2.379579
1 NetX(NETX) naar BOB
Bs5.028407
1 NetX(NETX) naar AZN
1.23709
1 NetX(NETX) naar TJS
SM6.709394
1 NetX(NETX) naar GEL
1.979344
1 NetX(NETX) naar AOA
Kz663.95348
1 NetX(NETX) naar BHD
.د.ب0.2743429
1 NetX(NETX) naar BMD
$0.7277
1 NetX(NETX) naar DKK
kr4.722773
1 NetX(NETX) naar HNL
L19.167618
1 NetX(NETX) naar MUR
33.488754
1 NetX(NETX) naar NAD
$12.654703
1 NetX(NETX) naar NOK
kr7.444371
1 NetX(NETX) naar NZD
$1.288029
1 NetX(NETX) naar PAB
B/.0.7277
1 NetX(NETX) naar PGK
K3.092725
1 NetX(NETX) naar QAR
ر.ق2.648828
1 NetX(NETX) naar RSD
дин.74.269062
1 NetX(NETX) naar UZS
soʻm8,663.093852
1 NetX(NETX) naar ALL
L61.206847
1 NetX(NETX) naar ANG
ƒ1.302583
1 NetX(NETX) naar AWG
ƒ1.302583
1 NetX(NETX) naar BBD
$1.4554
1 NetX(NETX) naar BAM
KM1.23709
1 NetX(NETX) naar BIF
Fr2,145.9873
1 NetX(NETX) naar BND
$0.94601
1 NetX(NETX) naar BSD
$0.7277
1 NetX(NETX) naar JMD
$116.817681
1 NetX(NETX) naar KHR
2,922.486862
1 NetX(NETX) naar KMF
Fr310.0002
1 NetX(NETX) naar LAK
15,819.564901
1 NetX(NETX) naar LKR
රු221.788406
1 NetX(NETX) naar MDL
L12.465501
1 NetX(NETX) naar MGA
Ar3,277.92465
1 NetX(NETX) naar MOP
P5.8216
1 NetX(NETX) naar MVR
11.20658
1 NetX(NETX) naar MWK
MK1,263.367247
1 NetX(NETX) naar MZN
MT46.536415
1 NetX(NETX) naar NPR
रु103.231522
1 NetX(NETX) naar PYG
5,160.8484
1 NetX(NETX) naar RWF
Fr1,055.8927
1 NetX(NETX) naar SBD
$5.988971
1 NetX(NETX) naar SCR
9.787565
1 NetX(NETX) naar SRD
$28.01645
1 NetX(NETX) naar SVC
$6.367375
1 NetX(NETX) naar SZL
L12.66198
1 NetX(NETX) naar TMT
m2.554227
1 NetX(NETX) naar TND
د.ت2.1379826
1 NetX(NETX) naar TTD
$4.933806
1 NetX(NETX) naar UGX
Sh2,535.3068
1 NetX(NETX) naar XAF
Fr415.5167
1 NetX(NETX) naar XCD
$1.96479
1 NetX(NETX) naar XOF
Fr415.5167
1 NetX(NETX) naar XPF
Fr74.9531
1 NetX(NETX) naar BWP
P9.82395
1 NetX(NETX) naar BZD
$1.462677
1 NetX(NETX) naar CVE
$69.953801
1 NetX(NETX) naar DJF
Fr128.8029
1 NetX(NETX) naar DOP
$46.762002
1 NetX(NETX) naar DZD
د.ج95.161329
1 NetX(NETX) naar FJD
$1.659156
1 NetX(NETX) naar GNF
Fr6,327.3515
1 NetX(NETX) naar GTQ
Q5.574182
1 NetX(NETX) naar GYD
$152.23484
1 NetX(NETX) naar ISK
kr92.4179

NetX bron

Voor een beter begrip van NetX kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van NetX
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over NetX

Hoeveel is NetX (NETX) vandaag waard?
De live NETX prijs in USD is 0.7277 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige NETX naar USD prijs?
De huidige prijs van NETX naar USD is $ 0.7277. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van NetX?
De marktkapitalisatie van NETX is $ 11.95M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van NETX?
De circulerende voorraad van NETX is 16.42M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van NETX?
NETX bereikte een ATH-prijs van 1.9687184275031666 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van NETX?
NETX zag een ATL-prijs van 0.658241367627642 USD.
Wat is het handelsvolume van NETX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van NETX is $ 318.03K USD.
Zal NETX dit jaar hoger gaan?
NETX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de NETX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:28:58 (UTC+8)

NetX (NETX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

NETX-naar-USD calculator

Bedrag

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7277 USD

Handel in NETX

NETX/USDT
$0.7277
$0.7277$0.7277
-5.31%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,577.18
$101,577.18$101,577.18

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.40
$156.40$156.40

-3.14%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2049
$1.2049$1.2049

+703.26%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,577.18
$101,577.18$101,577.18

-1.55%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,298.89
$3,298.89$3,298.89

-5.94%

Solana logo

Solana

SOL

$156.40
$156.40$156.40

-3.14%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2287
$2.2287$2.2287

-2.33%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16302
$0.16302$0.16302

-0.55%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2049
$1.2049$1.2049

+703.26%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3945
$0.3945$0.3945

+689.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000694
$0.000000000694$0.000000000694

+706.97%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11002
$0.11002$0.11002

+617.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042225
$0.0000000042225$0.0000000042225

+201.56%