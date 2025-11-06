Gebaseerd op je voorspelling, NetX zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 0.7688 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, NetX zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 0.807240 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor NETX in 2027 een prijs van $ 0.847602 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor NETX in 2028 een prijs van $ 0.889982 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor NETX in 2029 een prijs van $ 0.934481 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor NETX in 2030 een prijs van $ 0.981205 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van NetX potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1.5982 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van NetX potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2.6034 kunnen bereiken.