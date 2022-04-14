NetVRk (NETVR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in NetVRk (NETVR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

NetVRk (NETVR) Informatie $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Officiële website: https://netvrk.co Whitepaper: https://docs.netvrk.co Block explorer: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Koop nu NETVR!

NetVRk (NETVR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor NetVRk (NETVR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Hoogste ooit: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 Laagste ooit: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Huidige prijs: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Meer informatie over NetVRk (NETVR) prijs

NetVRk (NETVR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van NetVRk (NETVR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NETVR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NETVR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NETVR begrijpt, kun je de live prijs van NETVR token verkennen!

Hoe koop je NETVR? Wil je NetVRk (NETVR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om NETVR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je NETVR koopt op MEXC!

NetVRk (NETVR) Prijsgeschiedenis Door de NETVR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de NETVR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van NETVR Wil je weten waar je NETVR naartoe gaat? Onze NETVR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NETVR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!