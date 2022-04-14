Mysterium (MYST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mysterium (MYST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mysterium (MYST) Informatie Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network's permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Officiële website: https://mysterium.network/ Whitepaper: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361

Mysterium (MYST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mysterium (MYST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Totale voorraad: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Circulerende voorraad: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.86M $ 5.86M $ 5.86M Hoogste ooit: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Laagste ooit: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Huidige prijs: $ 0.1807 $ 0.1807 $ 0.1807 Meer informatie over Mysterium (MYST) prijs

Mysterium (MYST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mysterium (MYST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYST begrijpt, kun je de live prijs van MYST token verkennen!

Hoe koop je MYST? Wil je Mysterium (MYST) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MYST te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MYST koopt op MEXC!

Mysterium (MYST) Prijsgeschiedenis Door de MYST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MYST prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MYST Wil je weten waar je MYST naartoe gaat? Onze MYST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYST token!

