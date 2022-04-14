Minati Coin (MNTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Minati Coin (MNTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Minati Coin (MNTC) Informatie Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Officiële website: https://minati.io/ Whitepaper: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Koop nu MNTC!

Minati Coin (MNTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Minati Coin (MNTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Totale voorraad: $ 9.10M $ 9.10M $ 9.10M Circulerende voorraad: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Hoogste ooit: $ 9.1 $ 9.1 $ 9.1 Laagste ooit: $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 $ 0.005481894977823257 Huidige prijs: $ 0.3975 $ 0.3975 $ 0.3975 Meer informatie over Minati Coin (MNTC) prijs

Minati Coin (MNTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Minati Coin (MNTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MNTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MNTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MNTC begrijpt, kun je de live prijs van MNTC token verkennen!

Hoe koop je MNTC? Wil je Minati Coin (MNTC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MNTC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MNTC koopt op MEXC!

Minati Coin (MNTC) Prijsgeschiedenis Door de MNTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MNTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MNTC Wil je weten waar je MNTC naartoe gaat? Onze MNTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MNTC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!