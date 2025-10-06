BeursDEX+
De live Meta Platforms prijs vandaag is 628.49 USD. Volg realtime METAON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de METAON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meta Platforms koers(METAON)

1 METAON naar USD live prijs:

$628.52
$628.52$628.52
-1.05%1D
USD
Meta Platforms (METAON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:36 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 618.11
$ 618.11$ 618.11
24u laag
$ 640.82
$ 640.82$ 640.82
24u hoog

$ 618.11
$ 618.11$ 618.11

$ 640.82
$ 640.82$ 640.82

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 617.4726067256038
$ 617.4726067256038$ 617.4726067256038

-0.14%

-1.05%

-16.48%

-16.48%

Meta Platforms (METAON) real-time prijs is $ 628.49. De afgelopen 24 uur werd er METAON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 618.11 en een hoogtepunt van $ 640.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De METAON hoogste prijs aller tijden is $ 783.5142352704004, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 617.4726067256038 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is METAON met -0.14% veranderd in het afgelopen uur, -1.05% in de afgelopen 24 uur en -16.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Meta Platforms (METAON) Marktinformatie

No.1831

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 53.80K
$ 53.80K$ 53.80K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

2.89K
2.89K 2.89K

2,892.6917114
2,892.6917114 2,892.6917114

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Meta Platforms is $ 1.82M, met een handelsvolume van $ 53.80K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van METAON is 2.89K, met een totale voorraad van 2892.6917114. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.82M.

Meta Platforms (METAON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Meta Platforms prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -6.6695-1.05%
30 dagen$ -84.4-11.84%
60 dagen$ -124.95-16.59%
90 dagen$ -51.51-7.58%
Meta Platforms prijswijziging vandaag

METAON registreerde vandaag een verandering van $ -6.6695 (-1.05%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Meta Platforms 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -84.4 (-11.84%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Meta Platforms 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,METAON zien we een verandering van $ -124.95 (-16.59%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Meta Platforms 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -51.51 (-7.58%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Meta Platforms (METAON) bekijken?

Bekijk nu de Meta Platformsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Meta Platforms (METAON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeMeta Platforms investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van METAON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Meta Platforms lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Meta Platforms aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Meta Platforms Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Meta Platforms (METAON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Meta Platforms (METAON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Meta Platforms te bekijken.

Bekijk nu de Meta Platforms prijsvoorspelling !

Meta Platforms (METAON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Meta Platforms (METAON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van METAON token !

Hoe koop je Meta Platforms (METAON)?

Op zoek naar Hoe koop je Meta Platforms? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Meta Platforms gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

METAON naar lokale valuta's

Meta Platforms bron

Voor een beter begrip van Meta Platforms kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Meta Platforms
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Meta Platforms

Hoeveel is Meta Platforms (METAON) vandaag waard?
De live METAON prijs in USD is 628.49 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige METAON naar USD prijs?
De huidige prijs van METAON naar USD is $ 628.49. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Meta Platforms?
De marktkapitalisatie van METAON is $ 1.82M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van METAON?
De circulerende voorraad van METAON is 2.89K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van METAON?
METAON bereikte een ATH-prijs van 783.5142352704004 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van METAON?
METAON zag een ATL-prijs van 617.4726067256038 USD.
Wat is het handelsvolume van METAON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van METAON is $ 53.80K USD.
Zal METAON dit jaar hoger gaan?
METAON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de METAON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:26:36 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

