Gebaseerd op je voorspelling, Meta Platforms zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 638.01 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, Meta Platforms zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 669.9105 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor METAON in 2027 een prijs van $ 703.4060 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor METAON in 2028 een prijs van $ 738.5763 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor METAON in 2029 een prijs van $ 775.5051 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor METAON in 2030 een prijs van $ 814.2803 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van Meta Platforms potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 1,326.3769 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van Meta Platforms potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2,160.5283 kunnen bereiken.