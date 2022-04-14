Medieval Empires (MEE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Medieval Empires (MEE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Medieval Empires (MEE) Informatie Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Officiële website: https://www.medievalempires.com/ Whitepaper: https://whitepaper.medievalempires.com/ Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Koop nu MEE!

Medieval Empires (MEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Medieval Empires (MEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Totale voorraad: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Circulerende voorraad: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.77M $ 12.77M $ 12.77M Hoogste ooit: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 Laagste ooit: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 Huidige prijs: $ 0.004828 $ 0.004828 $ 0.004828 Meer informatie over Medieval Empires (MEE) prijs

Medieval Empires (MEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Medieval Empires (MEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MEE begrijpt, kun je de live prijs van MEE token verkennen!

Hoe koop je MEE? Wil je Medieval Empires (MEE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om MEE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je MEE koopt op MEXC!

Medieval Empires (MEE) Prijsgeschiedenis Door de MEE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MEE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MEE Wil je weten waar je MEE naartoe gaat? Onze MEE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MEE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!