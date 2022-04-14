Mamo (MAMO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Mamo (MAMO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Mamo (MAMO) Informatie $MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience. Officiële website: https://mamo.bot Whitepaper: https://mamo.gitbook.io/mamo Block explorer: https://basescan.org/address/0x7300b37dfdfab110d83290a29dfb31b1740219fe

Mamo (MAMO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Mamo (MAMO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.51M $ 24.51M $ 24.51M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 382.15M $ 382.15M $ 382.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.15M $ 64.15M $ 64.15M Hoogste ooit: $ 0.23348 $ 0.23348 $ 0.23348 Laagste ooit: $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 $ 0.008852057250820835 Huidige prijs: $ 0.06415 $ 0.06415 $ 0.06415 Meer informatie over Mamo (MAMO) prijs

Mamo (MAMO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Mamo (MAMO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAMO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAMO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAMO begrijpt, kun je de live prijs van MAMO token verkennen!

Mamo (MAMO) Prijsgeschiedenis Door de MAMO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de MAMO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van MAMO Wil je weten waar je MAMO naartoe gaat? Onze MAMO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAMO token!

