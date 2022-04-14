MAGIC (MAGIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAGIC (MAGIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAGIC (MAGIC) Informatie Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses. Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses. Officiële website: https://www.treasure.lol/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xB0c7a3Ba49C7a6EaBa6cD4a96C55a1391070Ac9A

MAGIC (MAGIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAGIC (MAGIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 347.71M $ 347.71M $ 347.71M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.47M $ 62.47M $ 62.47M Hoogste ooit: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.17967 $ 0.17967 $ 0.17967

MAGIC (MAGIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAGIC (MAGIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGIC begrijpt, kun je de live prijs van MAGIC token verkennen!

MAGIC (MAGIC) Prijsgeschiedenis Door de MAGIC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van MAGIC Wil je weten waar je MAGIC naartoe gaat? Onze MAGIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

