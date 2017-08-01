Loopring (LRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Loopring (LRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Loopring (LRC) Informatie Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Officiële website: https://loopring.org Whitepaper: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Koop nu LRC!

Loopring (LRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Loopring (LRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 115.52M $ 115.52M $ 115.52M Totale voorraad: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Circulerende voorraad: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 116.09M $ 116.09M $ 116.09M Hoogste ooit: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Laagste ooit: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Huidige prijs: $ 0.0845 $ 0.0845 $ 0.0845 Meer informatie over Loopring (LRC) prijs

Loopring (LRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Loopring (LRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LRC begrijpt, kun je de live prijs van LRC token verkennen!

Loopring (LRC) Prijsgeschiedenis Door de LRC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LRC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LRC Wil je weten waar je LRC naartoe gaat? Onze LRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LRC token!

