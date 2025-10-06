Wat is Robinhood xStock (HOODX)?

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRobinhood xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van HOODX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Robinhood xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Robinhood xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Robinhood xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Robinhood xStock (HOODX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Robinhood xStock (HOODX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Robinhood xStock te bekijken.

Bekijk nu de Robinhood xStock prijsvoorspelling !

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Robinhood xStock (HOODX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HOODX token !

Hoe koop je Robinhood xStock (HOODX)?

Op zoek naar Hoe koop je Robinhood xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Robinhood xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

HOODX naar lokale valuta's

Probeer Converter

Robinhood xStock bron

Voor een beter begrip van Robinhood xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Robinhood xStock Hoeveel is Robinhood xStock (HOODX) vandaag waard? De live HOODX prijs in USD is 136.4 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige HOODX naar USD prijs? $ 136.4 . Bekijk De huidige prijs van HOODX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Robinhood xStock? De marktkapitalisatie van HOODX is $ 4.23M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van HOODX? De circulerende voorraad van HOODX is 31.00K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van HOODX? HOODX bereikte een ATH-prijs van 153.08036045849482 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HOODX? HOODX zag een ATL-prijs van 91.00407335090168 USD . Wat is het handelsvolume van HOODX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HOODX is $ 77.30K USD . Zal HOODX dit jaar hoger gaan? HOODX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HOODX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Robinhood xStock (HOODX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft