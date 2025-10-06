BeursDEX+
De live Robinhood xStock prijs vandaag is 136.4 USD. Volg realtime HOODX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HOODX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Robinhood xStock koers(HOODX)

1 HOODX naar USD live prijs:

$136.24
$136.24$136.24
-3.98%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:18 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 132.08
$ 132.08$ 132.08
24u laag
$ 144.11
$ 144.11$ 144.11
24u hoog

$ 132.08
$ 132.08$ 132.08

$ 144.11
$ 144.11$ 144.11

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.84%

-3.98%

-6.91%

-6.91%

Robinhood xStock (HOODX) real-time prijs is $ 136.4. De afgelopen 24 uur werd er HOODX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 132.08 en een hoogtepunt van $ 144.11, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOODX hoogste prijs aller tijden is $ 153.08036045849482, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 91.00407335090168 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOODX met -0.84% veranderd in het afgelopen uur, -3.98% in de afgelopen 24 uur en -6.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Robinhood xStock (HOODX) Marktinformatie

No.1448

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 77.30K
$ 77.30K$ 77.30K

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84548497
30,999.84548497 30,999.84548497

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Robinhood xStock is $ 4.23M, met een handelsvolume van $ 77.30K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOODX is 31.00K, met een totale voorraad van 30999.84548497. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.23M.

Robinhood xStock (HOODX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Robinhood xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.6471-3.98%
30 dagen$ -15.21-10.04%
60 dagen$ +29.03+27.03%
90 dagen$ +29.62+27.73%
Robinhood xStock prijswijziging vandaag

HOODX registreerde vandaag een verandering van $ -5.6471 (-3.98%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Robinhood xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -15.21 (-10.04%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Robinhood xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HOODX zien we een verandering van $ +29.03 (+27.03%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Robinhood xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +29.62 (+27.73%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Robinhood xStock (HOODX) bekijken?

Bekijk nu de Robinhood xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Robinhood xStock (HOODX)?

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRobinhood xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HOODX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Robinhood xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Robinhood xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Robinhood xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Robinhood xStock (HOODX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Robinhood xStock (HOODX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Robinhood xStock te bekijken.

Bekijk nu de Robinhood xStock prijsvoorspelling !

Robinhood xStock (HOODX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Robinhood xStock (HOODX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HOODX token !

Hoe koop je Robinhood xStock (HOODX)?

Op zoek naar Hoe koop je Robinhood xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Robinhood xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

HOODX naar lokale valuta's

1 Robinhood xStock(HOODX) naar VND
3,589,366
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AUD
A$210.056
1 Robinhood xStock(HOODX) naar GBP
103.664
1 Robinhood xStock(HOODX) naar EUR
118.668
1 Robinhood xStock(HOODX) naar USD
$136.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MYR
RM571.516
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TRY
5,742.44
1 Robinhood xStock(HOODX) naar JPY
¥20,869.2
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ARS
ARS$198,833.008
1 Robinhood xStock(HOODX) naar RUB
11,082.5
1 Robinhood xStock(HOODX) naar INR
12,089.132
1 Robinhood xStock(HOODX) naar IDR
Rp2,273,332.424
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PHP
8,028.504
1 Robinhood xStock(HOODX) naar EGP
￡E.6,465.36
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BRL
R$736.56
1 Robinhood xStock(HOODX) naar CAD
C$192.324
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BDT
16,627.16
1 Robinhood xStock(HOODX) naar NGN
196,825.2
1 Robinhood xStock(HOODX) naar COP
$526,640.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ZAR
R.2,384.272
1 Robinhood xStock(HOODX) naar UAH
5,739.712
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TZS
T.Sh.335,134.8
1 Robinhood xStock(HOODX) naar VES
Bs30,417.2
1 Robinhood xStock(HOODX) naar CLP
$129,034.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PKR
Rs38,563.008
1 Robinhood xStock(HOODX) naar KZT
71,487.24
1 Robinhood xStock(HOODX) naar THB
฿4,437.092
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TWD
NT$4,216.124
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AED
د.إ500.588
1 Robinhood xStock(HOODX) naar CHF
Fr110.484
1 Robinhood xStock(HOODX) naar HKD
HK$1,059.828
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AMD
֏52,179.82
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MAD
.د.م1,269.884
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MXN
$2,546.588
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SAR
ريال511.5
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ETB
Br20,862.38
1 Robinhood xStock(HOODX) naar KES
KSh17,621.516
1 Robinhood xStock(HOODX) naar JOD
د.أ96.7076
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PLN
504.68
1 Robinhood xStock(HOODX) naar RON
лв602.888
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SEK
kr1,306.712
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BGN
лв231.88
1 Robinhood xStock(HOODX) naar HUF
Ft46,033.636
1 Robinhood xStock(HOODX) naar CZK
2,893.044
1 Robinhood xStock(HOODX) naar KWD
د.ك41.8748
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ILS
446.028
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BOB
Bs942.524
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AZN
231.88
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TJS
SM1,257.608
1 Robinhood xStock(HOODX) naar GEL
371.008
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AOA
Kz124,451.36
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BHD
.د.ب51.4228
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BMD
$136.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar DKK
kr886.6
1 Robinhood xStock(HOODX) naar HNL
L3,592.776
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MUR
6,277.128
1 Robinhood xStock(HOODX) naar NAD
$2,371.996
1 Robinhood xStock(HOODX) naar NOK
kr1,394.008
1 Robinhood xStock(HOODX) naar NZD
$241.428
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PAB
B/.136.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PGK
K579.7
1 Robinhood xStock(HOODX) naar QAR
ر.ق496.496
1 Robinhood xStock(HOODX) naar RSD
дин.13,922.348
1 Robinhood xStock(HOODX) naar UZS
soʻm1,623,809.264
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ALL
L11,472.604
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ANG
ƒ244.156
1 Robinhood xStock(HOODX) naar AWG
ƒ244.156
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BBD
$272.8
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BAM
KM231.88
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BIF
Fr402,243.6
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BND
$177.32
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BSD
$136.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar JMD
$21,896.292
1 Robinhood xStock(HOODX) naar KHR
547,790.584
1 Robinhood xStock(HOODX) naar KMF
Fr58,106.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar LAK
2,965,217.332
1 Robinhood xStock(HOODX) naar LKR
රු41,571.992
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MDL
L2,336.532
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MGA
Ar614,413.8
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MOP
P1,091.2
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MVR
2,100.56
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MWK
MK236,805.404
1 Robinhood xStock(HOODX) naar MZN
MT8,722.78
1 Robinhood xStock(HOODX) naar NPR
रु19,349.704
1 Robinhood xStock(HOODX) naar PYG
967,348.8
1 Robinhood xStock(HOODX) naar RWF
Fr197,916.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SBD
$1,122.572
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SCR
1,834.58
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SRD
$5,251.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SVC
$1,193.5
1 Robinhood xStock(HOODX) naar SZL
L2,373.36
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TMT
m478.764
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TND
د.ت400.7432
1 Robinhood xStock(HOODX) naar TTD
$924.792
1 Robinhood xStock(HOODX) naar UGX
Sh475,217.6
1 Robinhood xStock(HOODX) naar XAF
Fr77,884.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar XCD
$368.28
1 Robinhood xStock(HOODX) naar XOF
Fr77,884.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar XPF
Fr14,049.2
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BWP
P1,841.4
1 Robinhood xStock(HOODX) naar BZD
$274.164
1 Robinhood xStock(HOODX) naar CVE
$13,112.132
1 Robinhood xStock(HOODX) naar DJF
Fr24,142.8
1 Robinhood xStock(HOODX) naar DOP
$8,765.064
1 Robinhood xStock(HOODX) naar DZD
د.ج17,837.028
1 Robinhood xStock(HOODX) naar FJD
$310.992
1 Robinhood xStock(HOODX) naar GNF
Fr1,185,998
1 Robinhood xStock(HOODX) naar GTQ
Q1,044.824
1 Robinhood xStock(HOODX) naar GYD
$28,534.88
1 Robinhood xStock(HOODX) naar ISK
kr17,322.8

Robinhood xStock bron

Voor een beter begrip van Robinhood xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Robinhood xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Robinhood xStock

Hoeveel is Robinhood xStock (HOODX) vandaag waard?
De live HOODX prijs in USD is 136.4 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HOODX naar USD prijs?
De huidige prijs van HOODX naar USD is $ 136.4. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Robinhood xStock?
De marktkapitalisatie van HOODX is $ 4.23M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HOODX?
De circulerende voorraad van HOODX is 31.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HOODX?
HOODX bereikte een ATH-prijs van 153.08036045849482 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HOODX?
HOODX zag een ATL-prijs van 91.00407335090168 USD.
Wat is het handelsvolume van HOODX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HOODX is $ 77.30K USD.
Zal HOODX dit jaar hoger gaan?
HOODX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HOODX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Robinhood xStock (HOODX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie

11-05 17:18:00Industrie-updates
11-05 17:18:00Industrie-updates
11-05 10:42:00On-chain gegevens
11-05 10:42:00On-chain gegevens
11-04 17:22:15Industrie-updates
11-04 17:22:15Industrie-updates
11-04 15:40:43Industrie-updates
11-04 15:40:43Industrie-updates
11-04 13:21:37Industrie-updates
11-04 13:21:37Industrie-updates
11-04 05:28:00Industrie-updates
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

