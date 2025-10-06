BeursDEX+
De live Game X prijs vandaag is 0.0012257 USD. Volg realtime GXT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GXT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GXT

GXT Prijsinformatie

Wat is GXT

GXT officiële website

GXT tokenomie

GXT Prijsvoorspelling

GXT Geschiedenis

GXT koopgids

GXT-naar-Fiat valutaconversie

GXT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Game X logo

Game X koers(GXT)

1 GXT naar USD live prijs:

$0.0012257
$0.0012257
-1.54%1D
USD
Game X (GXT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:33 (UTC+8)

Game X (GXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0011951
$ 0.0011951
24u laag
$ 0.001264
$ 0.001264
24u hoog

$ 0.0011951
$ 0.0011951

$ 0.001264
$ 0.001264

--
--

--
--

-0.29%

-1.54%

-10.01%

-10.01%

Game X (GXT) real-time prijs is $ 0.0012257. De afgelopen 24 uur werd er GXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0011951 en een hoogtepunt van $ 0.001264, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GXT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GXT met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -1.54% in de afgelopen 24 uur en -10.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Game X (GXT) Marktinformatie

--
--

$ 329.05K
$ 329.05K

$ 257.40M
$ 257.40M

--
--

210,000,000,000
210,000,000,000

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Game X is --, met een handelsvolume van $ 329.05K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GXT is --, met een totale voorraad van 210000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 257.40M.

Game X (GXT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Game X prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000019171-1.54%
30 dagen$ -0.0007806-38.91%
60 dagen$ -0.000276-18.38%
90 dagen$ +0.0010357+545.10%
Game X prijswijziging vandaag

GXT registreerde vandaag een verandering van $ -0.000019171 (-1.54%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Game X 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0007806 (-38.91%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Game X 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GXT zien we een verandering van $ -0.000276 (-18.38%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Game X 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.0010357 (+545.10%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Game X (GXT) bekijken?

Bekijk nu de Game Xprijsgeschiedenispagina.

Wat is Game X (GXT)?

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGame X investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GXT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Game X lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Game X aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Game X Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Game X (GXT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Game X (GXT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Game X te bekijken.

Bekijk nu de Game X prijsvoorspelling !

Game X (GXT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Game X (GXT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GXT token !

Hoe koop je Game X (GXT)?

Op zoek naar Hoe koop je Game X? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Game X gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Game X bron

Voor een beter begrip van Game X kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Game X

Mensen vragen ook: Andere vragen over Game X

Hoeveel is Game X (GXT) vandaag waard?
De live GXT prijs in USD is 0.0012257 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GXT naar USD prijs?
De huidige prijs van GXT naar USD is $ 0.0012257. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Game X?
De marktkapitalisatie van GXT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GXT?
De circulerende voorraad van GXT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GXT?
GXT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GXT?
GXT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van GXT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GXT is $ 329.05K USD.
Zal GXT dit jaar hoger gaan?
GXT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GXT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:33 (UTC+8)

Game X (GXT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.0012257
$101,582.33

$3,286.39

$155.14

$0.9999

$1.3579

$101,582.33

$3,286.39

$155.14

$2.2171

$0.16215

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4166

$1.3579

$0.4166

$0.09799

$0.2564

$0.000000000339

