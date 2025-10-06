BeursDEX+
De live PlaysOut prijs vandaag is 0.02107 USD. Volg realtime PLAY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PLAY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

PlaysOut logo

PlaysOut koers(PLAY)

1 PLAY naar USD live prijs:

$0.02105
$0.02105$0.02105
-4.23%1D
USD
PlaysOut (PLAY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:33:01 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01977
$ 0.01977$ 0.01977
24u laag
$ 0.02252
$ 0.02252$ 0.02252
24u hoog

$ 0.01977
$ 0.01977$ 0.01977

$ 0.02252
$ 0.02252$ 0.02252

--
----

--
----

+0.47%

-4.22%

-25.24%

-25.24%

PlaysOut (PLAY) real-time prijs is $ 0.02107. De afgelopen 24 uur werd er PLAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01977 en een hoogtepunt van $ 0.02252, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PLAY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PLAY met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -4.22% in de afgelopen 24 uur en -25.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PlaysOut (PLAY) Marktinformatie

--
----

$ 86.77K
$ 86.77K$ 86.77K

$ 105.35M
$ 105.35M$ 105.35M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van PlaysOut is --, met een handelsvolume van $ 86.77K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PLAY is --, met een totale voorraad van 5000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 105.35M.

PlaysOut (PLAY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PlaysOut prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0009297-4.22%
30 dagen$ -0.02591-55.16%
60 dagen$ -0.02028-49.05%
90 dagen$ -0.03097-59.52%
PlaysOut prijswijziging vandaag

PLAY registreerde vandaag een verandering van $ -0.0009297 (-4.22%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PlaysOut 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.02591 (-55.16%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PlaysOut 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PLAY zien we een verandering van $ -0.02028 (-49.05%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PlaysOut 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.03097 (-59.52%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PlaysOut (PLAY) bekijken?

Bekijk nu de PlaysOutprijsgeschiedenispagina.

Wat is PlaysOut (PLAY)?

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePlaysOut investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PLAY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PlaysOut lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PlaysOut aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PlaysOut Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PlaysOut (PLAY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PlaysOut (PLAY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PlaysOut te bekijken.

Bekijk nu de PlaysOut prijsvoorspelling !

PlaysOut (PLAY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PlaysOut (PLAY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PLAY token !

Hoe koop je PlaysOut (PLAY)?

Op zoek naar Hoe koop je PlaysOut? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PlaysOut gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PLAY naar lokale valuta's

PlaysOut bron

Voor een beter begrip van PlaysOut kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van PlaysOut
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PlaysOut

Hoeveel is PlaysOut (PLAY) vandaag waard?
De live PLAY prijs in USD is 0.02107 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PLAY naar USD prijs?
De huidige prijs van PLAY naar USD is $ 0.02107. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PlaysOut?
De marktkapitalisatie van PLAY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PLAY?
De circulerende voorraad van PLAY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PLAY?
PLAY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PLAY?
PLAY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van PLAY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PLAY is $ 86.77K USD.
Zal PLAY dit jaar hoger gaan?
PLAY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PLAY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:33:01 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

