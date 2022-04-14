Gui Inu (GUI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gui Inu (GUI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gui Inu (GUI) Informatie Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem. Officiële website: http://guiinu.com/ Whitepaper: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Block explorer: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Koop nu GUI!

Gui Inu (GUI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gui Inu (GUI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Totale voorraad: $ 777.78B $ 777.78B $ 777.78B Circulerende voorraad: $ 555.90B $ 555.90B $ 555.90B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Hoogste ooit: $ 0.0001084 $ 0.0001084 $ 0.0001084 Laagste ooit: $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 $ 0.000002520634568915 Huidige prijs: $ 0.00000328 $ 0.00000328 $ 0.00000328 Meer informatie over Gui Inu (GUI) prijs

Gui Inu (GUI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gui Inu (GUI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUI begrijpt, kun je de live prijs van GUI token verkennen!

Hoe koop je GUI? Wil je Gui Inu (GUI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GUI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GUI koopt op MEXC!

Gui Inu (GUI) Prijsgeschiedenis Door de GUI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GUI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GUI Wil je weten waar je GUI naartoe gaat? Onze GUI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GUI token!

