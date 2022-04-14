Gram (GRAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gram (GRAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gram (GRAM) Informatie Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Officiële website: https://gramcoin.org Block explorer: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O Koop nu GRAM!

Gram (GRAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gram (GRAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Hoogste ooit: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 Laagste ooit: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 Huidige prijs: $ 0.0032 $ 0.0032 $ 0.0032 Meer informatie over Gram (GRAM) prijs

Gram (GRAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gram (GRAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRAM begrijpt, kun je de live prijs van GRAM token verkennen!

Hoe koop je GRAM? Wil je Gram (GRAM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GRAM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Gram (GRAM) Prijsgeschiedenis Door de GRAM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van GRAM Wil je weten waar je GRAM naartoe gaat? Onze GRAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

