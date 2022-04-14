GCB TOKEN (GCB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GCB TOKEN (GCB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GCB TOKEN (GCB) Informatie GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Officiële website: https://www.gcbex.com Whitepaper: https://gcbtoken.io/download/white-paper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Koop nu GCB!

GCB TOKEN (GCB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GCB TOKEN (GCB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.14M $ 36.14M $ 36.14M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 75.18M $ 75.18M $ 75.18M Hoogste ooit: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Laagste ooit: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Huidige prijs: $ 0.03007 $ 0.03007 $ 0.03007 Meer informatie over GCB TOKEN (GCB) prijs

GCB TOKEN (GCB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GCB TOKEN (GCB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GCB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GCB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GCB begrijpt, kun je de live prijs van GCB token verkennen!

Hoe koop je GCB? Wil je GCB TOKEN (GCB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GCB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GCB koopt op MEXC!

GCB TOKEN (GCB) Prijsgeschiedenis Door de GCB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GCB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GCB Wil je weten waar je GCB naartoe gaat? Onze GCB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GCB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!