FTX Token (FTT) Informatie FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Block explorer: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Koop nu FTT!

FTX Token (FTT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FTX Token (FTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 271.40M $ 271.40M $ 271.40M Totale voorraad: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M Circulerende voorraad: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 290.61M $ 290.61M $ 290.61M Hoogste ooit: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Laagste ooit: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Huidige prijs: $ 0.8252 $ 0.8252 $ 0.8252 Meer informatie over FTX Token (FTT) prijs

FTX Token (FTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FTX Token (FTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTT begrijpt, kun je de live prijs van FTT token verkennen!

FTX Token (FTT) Prijsgeschiedenis Door de FTT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FTT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FTT Wil je weten waar je FTT naartoe gaat? Onze FTT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTT token!

