De live FreeStyle Classic prijs vandaag is 0.05721 USD. Volg realtime FST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

FreeStyle Classic logo

FreeStyle Classic koers(FST)

1 FST naar USD live prijs:

$0.05721
-0.33%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:46:23 (UTC+8)

FreeStyle Classic (FST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.05655
24u laag
$ 0.05852
24u hoog

$ 0.05655
$ 0.05852
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
-0.56%

-0.33%

-27.13%

-27.13%

FreeStyle Classic (FST) real-time prijs is $ 0.05721. De afgelopen 24 uur werd er FST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.05655 en een hoogtepunt van $ 0.05852, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FST hoogste prijs aller tijden is $ 0.16619478956911515, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.025653004858575232 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FST met -0.56% veranderd in het afgelopen uur, -0.33% in de afgelopen 24 uur en -27.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FreeStyle Classic (FST) Marktinformatie

No.1389

$ 4.69M
$ 54.59K
$ 57.21M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van FreeStyle Classic is $ 4.69M, met een handelsvolume van $ 54.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FST is 82.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 57.21M.

FreeStyle Classic (FST) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van FreeStyle Classic prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0001894-0.33%
30 dagen$ -0.08004-58.32%
60 dagen$ -0.00771-11.88%
90 dagen$ +0.04721+472.10%
FreeStyle Classic prijswijziging vandaag

FST registreerde vandaag een verandering van $ -0.0001894 (-0.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

FreeStyle Classic 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.08004 (-58.32%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

FreeStyle Classic 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,FST zien we een verandering van $ -0.00771 (-11.88%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

FreeStyle Classic 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.04721 (+472.10%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van FreeStyle Classic (FST) bekijken?

Bekijk nu de FreeStyle Classicprijsgeschiedenispagina.

Wat is FreeStyle Classic (FST)?

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeFreeStyle Classic investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van FST staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over FreeStyle Classic lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je FreeStyle Classic aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

FreeStyle Classic Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FreeStyle Classic (FST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FreeStyle Classic (FST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FreeStyle Classic te bekijken.

Bekijk nu de FreeStyle Classic prijsvoorspelling !

FreeStyle Classic (FST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FreeStyle Classic (FST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FST token !

Hoe koop je FreeStyle Classic (FST)?

Op zoek naar Hoe koop je FreeStyle Classic? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt FreeStyle Classic gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

FST naar lokale valuta's

1 FreeStyle Classic(FST) naar VND
1,505.48115
1 FreeStyle Classic(FST) naar AUD
A$0.0881034
1 FreeStyle Classic(FST) naar GBP
0.0434796
1 FreeStyle Classic(FST) naar EUR
0.0497727
1 FreeStyle Classic(FST) naar USD
$0.05721
1 FreeStyle Classic(FST) naar MYR
RM0.2397099
1 FreeStyle Classic(FST) naar TRY
2.408541
1 FreeStyle Classic(FST) naar JPY
¥8.75313
1 FreeStyle Classic(FST) naar ARS
ARS$83.3961612
1 FreeStyle Classic(FST) naar RUB
4.6477404
1 FreeStyle Classic(FST) naar INR
5.0705223
1 FreeStyle Classic(FST) naar IDR
Rp953.4996186
1 FreeStyle Classic(FST) naar PHP
3.3679527
1 FreeStyle Classic(FST) naar EGP
￡E.2.7106098
1 FreeStyle Classic(FST) naar BRL
R$0.3083619
1 FreeStyle Classic(FST) naar CAD
C$0.0806661
1 FreeStyle Classic(FST) naar BDT
6.973899
1 FreeStyle Classic(FST) naar NGN
82.55403
1 FreeStyle Classic(FST) naar COP
$220.88781
1 FreeStyle Classic(FST) naar ZAR
R.1.001175
1 FreeStyle Classic(FST) naar UAH
2.4073968
1 FreeStyle Classic(FST) naar TZS
T.Sh.140.56497
1 FreeStyle Classic(FST) naar VES
Bs12.75783
1 FreeStyle Classic(FST) naar CLP
$54.12066
1 FreeStyle Classic(FST) naar PKR
Rs16.1744112
1 FreeStyle Classic(FST) naar KZT
29.983761
1 FreeStyle Classic(FST) naar THB
฿1.8604692
1 FreeStyle Classic(FST) naar TWD
NT$1.7683611
1 FreeStyle Classic(FST) naar AED
د.إ0.2099607
1 FreeStyle Classic(FST) naar CHF
Fr0.0463401
1 FreeStyle Classic(FST) naar HKD
HK$0.4445217
1 FreeStyle Classic(FST) naar AMD
֏21.8856855
1 FreeStyle Classic(FST) naar MAD
.د.م0.5326251
1 FreeStyle Classic(FST) naar MXN
$1.0681107
1 FreeStyle Classic(FST) naar SAR
ريال0.2145375
1 FreeStyle Classic(FST) naar ETB
Br8.7502695
1 FreeStyle Classic(FST) naar KES
KSh7.3909599
1 FreeStyle Classic(FST) naar JOD
د.أ0.04056189
1 FreeStyle Classic(FST) naar PLN
0.211677
1 FreeStyle Classic(FST) naar RON
лв0.2528682
1 FreeStyle Classic(FST) naar SEK
kr0.5480718
1 FreeStyle Classic(FST) naar BGN
лв0.097257
1 FreeStyle Classic(FST) naar HUF
Ft19.3078029
1 FreeStyle Classic(FST) naar CZK
1.212852
1 FreeStyle Classic(FST) naar KWD
د.ك0.01756347
1 FreeStyle Classic(FST) naar ILS
0.1870767
1 FreeStyle Classic(FST) naar BOB
Bs0.3953211
1 FreeStyle Classic(FST) naar AZN
0.097257
1 FreeStyle Classic(FST) naar TJS
SM0.5274762
1 FreeStyle Classic(FST) naar GEL
0.1556112
1 FreeStyle Classic(FST) naar AOA
Kz52.198404
1 FreeStyle Classic(FST) naar BHD
.د.ب0.02151096
1 FreeStyle Classic(FST) naar BMD
$0.05721
1 FreeStyle Classic(FST) naar DKK
kr0.371865
1 FreeStyle Classic(FST) naar HNL
L1.5069114
1 FreeStyle Classic(FST) naar MUR
2.6328042
1 FreeStyle Classic(FST) naar NAD
$0.9948819
1 FreeStyle Classic(FST) naar NOK
kr0.5841141
1 FreeStyle Classic(FST) naar NZD
$0.1012617
1 FreeStyle Classic(FST) naar PAB
B/.0.05721
1 FreeStyle Classic(FST) naar PGK
K0.2431425
1 FreeStyle Classic(FST) naar QAR
ر.ق0.2082444
1 FreeStyle Classic(FST) naar RSD
дин.5.8428573
1 FreeStyle Classic(FST) naar UZS
soʻm681.0713196
1 FreeStyle Classic(FST) naar ALL
L4.8119331
1 FreeStyle Classic(FST) naar ANG
ƒ0.1024059
1 FreeStyle Classic(FST) naar AWG
ƒ0.1024059
1 FreeStyle Classic(FST) naar BBD
$0.11442
1 FreeStyle Classic(FST) naar BAM
KM0.097257
1 FreeStyle Classic(FST) naar BIF
Fr168.71229
1 FreeStyle Classic(FST) naar BND
$0.074373
1 FreeStyle Classic(FST) naar BSD
$0.05721
1 FreeStyle Classic(FST) naar JMD
$9.1839213
1 FreeStyle Classic(FST) naar KHR
229.7587926
1 FreeStyle Classic(FST) naar KMF
Fr24.37146
1 FreeStyle Classic(FST) naar LAK
1,243.6956273
1 FreeStyle Classic(FST) naar LKR
රු17.4364638
1 FreeStyle Classic(FST) naar MDL
L0.9800073
1 FreeStyle Classic(FST) naar MGA
Ar257.702445
1 FreeStyle Classic(FST) naar MOP
P0.45768
1 FreeStyle Classic(FST) naar MVR
0.881034
1 FreeStyle Classic(FST) naar MWK
MK99.3228531
1 FreeStyle Classic(FST) naar MZN
MT3.6585795
1 FreeStyle Classic(FST) naar NPR
रु8.1158106
1 FreeStyle Classic(FST) naar PYG
405.73332
1 FreeStyle Classic(FST) naar RWF
Fr83.01171
1 FreeStyle Classic(FST) naar SBD
$0.4708383
1 FreeStyle Classic(FST) naar SCR
0.7694745
1 FreeStyle Classic(FST) naar SRD
$2.202585
1 FreeStyle Classic(FST) naar SVC
$0.5005875
1 FreeStyle Classic(FST) naar SZL
L0.995454
1 FreeStyle Classic(FST) naar TMT
m0.2008071
1 FreeStyle Classic(FST) naar TND
د.ت0.16808298
1 FreeStyle Classic(FST) naar TTD
$0.3878838
1 FreeStyle Classic(FST) naar UGX
Sh199.31964
1 FreeStyle Classic(FST) naar XAF
Fr32.66691
1 FreeStyle Classic(FST) naar XCD
$0.154467
1 FreeStyle Classic(FST) naar XOF
Fr32.66691
1 FreeStyle Classic(FST) naar XPF
Fr5.89263
1 FreeStyle Classic(FST) naar BWP
P0.772335
1 FreeStyle Classic(FST) naar BZD
$0.1149921
1 FreeStyle Classic(FST) naar CVE
$5.4995973
1 FreeStyle Classic(FST) naar DJF
Fr10.12617
1 FreeStyle Classic(FST) naar DOP
$3.6763146
1 FreeStyle Classic(FST) naar DZD
د.ج7.4762028
1 FreeStyle Classic(FST) naar FJD
$0.1304388
1 FreeStyle Classic(FST) naar GNF
Fr497.44095
1 FreeStyle Classic(FST) naar GTQ
Q0.4382286
1 FreeStyle Classic(FST) naar GYD
$11.968332
1 FreeStyle Classic(FST) naar ISK
kr7.26567

FreeStyle Classic bron

Voor een beter begrip van FreeStyle Classic kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van FreeStyle Classic
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over FreeStyle Classic

Hoeveel is FreeStyle Classic (FST) vandaag waard?
De live FST prijs in USD is 0.05721 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FST naar USD prijs?
De huidige prijs van FST naar USD is $ 0.05721. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FreeStyle Classic?
De marktkapitalisatie van FST is $ 4.69M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FST?
De circulerende voorraad van FST is 82.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FST?
FST bereikte een ATH-prijs van 0.16619478956911515 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FST?
FST zag een ATL-prijs van 0.025653004858575232 USD.
Wat is het handelsvolume van FST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FST is $ 54.59K USD.
Zal FST dit jaar hoger gaan?
FST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
FreeStyle Classic (FST) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

