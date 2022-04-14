Fruits (FRTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fruits (FRTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fruits (FRTS) Informatie The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Officiële website: https://fruitsblockchain.com/ Whitepaper: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Block explorer: https://fruitscan.io/

Fruits (FRTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fruits (FRTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 128.59K $ 128.59K $ 128.59K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 610.40K $ 610.40K $ 610.40K Hoogste ooit: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Laagste ooit: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Huidige prijs: $ 0.000006104 $ 0.000006104 $ 0.000006104 Meer informatie over Fruits (FRTS) prijs

Fruits (FRTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fruits (FRTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRTS begrijpt, kun je de live prijs van FRTS token verkennen!

Fruits (FRTS) Prijsgeschiedenis Door de FRTS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FRTS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FRTS Wil je weten waar je FRTS naartoe gaat? Onze FRTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRTS token!

