Forta (FORT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Forta (FORT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Forta (FORT) Informatie Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time. Officiële website: https://forta.org/ Whitepaper: https://docs.forta.network/en/latest/ Block explorer: https://explorer.forta.network/

Forta (FORT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Forta (FORT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.73M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 625.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.52M Hoogste ooit: $ 0.7333 Laagste ooit: $ 0.05454687075990665 Huidige prijs: $ 0.05552

Forta (FORT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Forta (FORT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FORT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FORT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FORT begrijpt, kun je de live prijs van FORT token verkennen!

Hoe koop je FORT? Wil je Forta (FORT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FORT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Forta (FORT) Prijsgeschiedenis Door de FORT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van FORT Wil je weten waar je FORT naartoe gaat? Onze FORT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

