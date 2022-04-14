Instadapp (FLUID) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Instadapp (FLUID), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Instadapp (FLUID) Informatie Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance. Officiële website: https://fluid.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb

Instadapp (FLUID) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Instadapp (FLUID), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 405.60M $ 405.60M $ 405.60M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 76.75M $ 76.75M $ 76.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 528.44M $ 528.44M $ 528.44M Hoogste ooit: $ 90 $ 90 $ 90 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 5.2844 $ 5.2844 $ 5.2844 Meer informatie over Instadapp (FLUID) prijs

Instadapp (FLUID) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Instadapp (FLUID) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLUID tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLUID tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLUID begrijpt, kun je de live prijs van FLUID token verkennen!

Hoe koop je FLUID? Wil je Instadapp (FLUID) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om FLUID te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je FLUID koopt op MEXC!

Instadapp (FLUID) Prijsgeschiedenis Door de FLUID prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FLUID prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FLUID Wil je weten waar je FLUID naartoe gaat? Onze FLUID prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLUID token!

