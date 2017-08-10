Filecoin (FIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Filecoin (FIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Filecoin (FIL) Informatie Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above. Officiële website: https://filecoin.io/ Whitepaper: https://docs.filecoin.io/ Block explorer: https://filfox.io/en?utm_source=cmc

Filecoin (FIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Filecoin (FIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Totale voorraad: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B Circulerende voorraad: $ 690.24M $ 690.24M $ 690.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.45B $ 4.45B $ 4.45B Hoogste ooit: $ 237.8643 $ 237.8643 $ 237.8643 Laagste ooit: $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 $ 1.82924685424 Huidige prijs: $ 2.272 $ 2.272 $ 2.272 Meer informatie over Filecoin (FIL) prijs

Filecoin (FIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Filecoin (FIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FIL begrijpt, kun je de live prijs van FIL token verkennen!

Filecoin (FIL) Prijsgeschiedenis Door de FIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de FIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van FIL Wil je weten waar je FIL naartoe gaat? Onze FIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FIL token!

