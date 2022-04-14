EM (EM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EM (EM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EM (EM) Informatie As an innovative global hash rate service platform, Eminer hash rate service platform aims to reintegrate and redefine the mining industrial ecology based on hash rate with thoughts and finally build into a hash rate financial service platform integrating hash rate service,financial services and information service. As an innovative global hash rate service platform, Eminer hash rate service platform aims to reintegrate and redefine the mining industrial ecology based on hash rate with thoughts and finally build into a hash rate financial service platform integrating hash rate service,financial services and information service. Officiële website: https://eminer.pro/ Koop nu EM!

EM (EM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EM (EM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over EM (EM) prijs

EM (EM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EM (EM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EM begrijpt, kun je de live prijs van EM token verkennen!

Hoe koop je EM? Wil je EM (EM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om EM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je EM koopt op MEXC!

EM (EM) Prijsgeschiedenis Door de EM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de EM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van EM Wil je weten waar je EM naartoe gaat? Onze EM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!