DEXE (DEXE) Informatie Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Officiële website: https://dexe.network/ Whitepaper: https://whitepaper.dexe.network/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6

DEXE (DEXE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DEXE (DEXE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 872.59M $ 872.59M $ 872.59M Totale voorraad: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Circulerende voorraad: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Hoogste ooit: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Laagste ooit: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Huidige prijs: $ 10.421 $ 10.421 $ 10.421 Meer informatie over DEXE (DEXE) prijs

DEXE (DEXE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DEXE (DEXE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEXE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEXE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEXE begrijpt, kun je de live prijs van DEXE token verkennen!

