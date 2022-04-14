CoW Protocol (COW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CoW Protocol (COW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CoW Protocol (COW) Informatie CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed. Officiële website: https://cow.fi Whitepaper: https://docs.cow.fi/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB

CoW Protocol (COW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CoW Protocol (COW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 148.41M $ 148.41M $ 148.41M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 517.47M $ 517.47M $ 517.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 286.80M $ 286.80M $ 286.80M Hoogste ooit: $ 1.2294 $ 1.2294 $ 1.2294 Laagste ooit: $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 $ 0.04017878128090094 Huidige prijs: $ 0.2868 $ 0.2868 $ 0.2868 Meer informatie over CoW Protocol (COW) prijs

CoW Protocol (COW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CoW Protocol (COW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COW begrijpt, kun je de live prijs van COW token verkennen!

Hoe koop je COW?

CoW Protocol (COW) Prijsgeschiedenis Door de COW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COW Wil je weten waar je COW naartoe gaat? Onze COW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COW token!

