Wat is ChainOpera AI (COAI)?

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI (COAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ChainOpera AI (COAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COAI token !

ChainOpera AI bron

Voor een beter begrip van ChainOpera AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over ChainOpera AI Hoeveel is ChainOpera AI (COAI) vandaag waard? De live COAI prijs in USD is 0.9446 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige COAI naar USD prijs? $ 0.9446 . Wat is de marktkapitalisatie van ChainOpera AI? De marktkapitalisatie van COAI is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van COAI? De circulerende voorraad van COAI is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van COAI? COAI bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COAI? COAI zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van COAI? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COAI is $ 5.08M USD .

ChainOpera AI (COAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million 11-04 03:53:00 Industrie-updates U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

