BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live ChainOpera AI prijs vandaag is 0.9446 USD. Volg realtime COAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ChainOpera AI prijs vandaag is 0.9446 USD. Volg realtime COAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over COAI

COAI Prijsinformatie

Wat is COAI

COAI whitepaper

COAI officiële website

COAI tokenomie

COAI Prijsvoorspelling

COAI Geschiedenis

COAI koopgids

COAI-naar-Fiat valutaconversie

COAI spot

COAI USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ChainOpera AI logo

ChainOpera AI koers(COAI)

1 COAI naar USD live prijs:

$0.9455
$0.9455$0.9455
-17.56%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:42:43 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966
24u laag
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24u hoog

$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

--
----

--
----

+1.51%

-17.56%

-70.31%

-70.31%

ChainOpera AI (COAI) real-time prijs is $ 0.9446. De afgelopen 24 uur werd er COAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.7966 en een hoogtepunt van $ 1.24, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COAI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COAI met +1.51% veranderd in het afgelopen uur, -17.56% in de afgelopen 24 uur en -70.31% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ChainOpera AI (COAI) Marktinformatie

--
----

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

$ 944.60M
$ 944.60M$ 944.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van ChainOpera AI is --, met een handelsvolume van $ 5.08M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COAI is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 944.60M.

ChainOpera AI (COAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ChainOpera AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.201395-17.56%
30 dagen$ -1.6111-63.04%
60 dagen$ +0.8646+1,080.75%
90 dagen$ +0.8646+1,080.75%
ChainOpera AI prijswijziging vandaag

COAI registreerde vandaag een verandering van $ -0.201395 (-17.56%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ChainOpera AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.6111 (-63.04%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ChainOpera AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,COAI zien we een verandering van $ +0.8646 (+1,080.75%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ChainOpera AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.8646 (+1,080.75%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ChainOpera AI (COAI) bekijken?

Bekijk nu de ChainOpera AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is ChainOpera AI (COAI)?

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeChainOpera AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van COAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ChainOpera AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ChainOpera AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ChainOpera AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ChainOpera AI (COAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ChainOpera AI (COAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ChainOpera AI te bekijken.

Bekijk nu de ChainOpera AI prijsvoorspelling !

ChainOpera AI (COAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ChainOpera AI (COAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COAI token !

Hoe koop je ChainOpera AI (COAI)?

Op zoek naar Hoe koop je ChainOpera AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ChainOpera AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

COAI naar lokale valuta's

1 ChainOpera AI(COAI) naar VND
24,857.149
1 ChainOpera AI(COAI) naar AUD
A$1.454684
1 ChainOpera AI(COAI) naar GBP
0.717896
1 ChainOpera AI(COAI) naar EUR
0.821802
1 ChainOpera AI(COAI) naar USD
$0.9446
1 ChainOpera AI(COAI) naar MYR
RM3.957874
1 ChainOpera AI(COAI) naar TRY
39.777106
1 ChainOpera AI(COAI) naar JPY
¥144.5238
1 ChainOpera AI(COAI) naar ARS
ARS$1,376.962312
1 ChainOpera AI(COAI) naar RUB
76.729858
1 ChainOpera AI(COAI) naar INR
83.719898
1 ChainOpera AI(COAI) naar IDR
Rp15,743.327036
1 ChainOpera AI(COAI) naar PHP
55.551926
1 ChainOpera AI(COAI) naar EGP
￡E.44.802378
1 ChainOpera AI(COAI) naar BRL
R$5.091394
1 ChainOpera AI(COAI) naar CAD
C$1.331886
1 ChainOpera AI(COAI) naar BDT
115.14674
1 ChainOpera AI(COAI) naar NGN
1,361.093032
1 ChainOpera AI(COAI) naar COP
$3,647.1006
1 ChainOpera AI(COAI) naar ZAR
R.16.5305
1 ChainOpera AI(COAI) naar UAH
39.748768
1 ChainOpera AI(COAI) naar TZS
T.Sh.2,320.8822
1 ChainOpera AI(COAI) naar VES
Bs210.6458
1 ChainOpera AI(COAI) naar CLP
$893.5916
1 ChainOpera AI(COAI) naar PKR
Rs267.057312
1 ChainOpera AI(COAI) naar KZT
495.06486
1 ChainOpera AI(COAI) naar THB
฿30.737284
1 ChainOpera AI(COAI) naar TWD
NT$29.197586
1 ChainOpera AI(COAI) naar AED
د.إ3.466682
1 ChainOpera AI(COAI) naar CHF
Fr0.765126
1 ChainOpera AI(COAI) naar HKD
HK$7.339542
1 ChainOpera AI(COAI) naar AMD
֏361.35673
1 ChainOpera AI(COAI) naar MAD
.د.م8.794226
1 ChainOpera AI(COAI) naar MXN
$17.635682
1 ChainOpera AI(COAI) naar SAR
ريال3.54225
1 ChainOpera AI(COAI) naar ETB
Br144.47657
1 ChainOpera AI(COAI) naar KES
KSh122.032874
1 ChainOpera AI(COAI) naar JOD
د.أ0.6697214
1 ChainOpera AI(COAI) naar PLN
3.504466
1 ChainOpera AI(COAI) naar RON
лв4.175132
1 ChainOpera AI(COAI) naar SEK
kr9.058714
1 ChainOpera AI(COAI) naar BGN
лв1.60582
1 ChainOpera AI(COAI) naar HUF
Ft318.89696
1 ChainOpera AI(COAI) naar CZK
20.034966
1 ChainOpera AI(COAI) naar KWD
د.ك0.2899922
1 ChainOpera AI(COAI) naar ILS
3.088842
1 ChainOpera AI(COAI) naar BOB
Bs6.527186
1 ChainOpera AI(COAI) naar AZN
1.60582
1 ChainOpera AI(COAI) naar TJS
SM8.709212
1 ChainOpera AI(COAI) naar GEL
2.569312
1 ChainOpera AI(COAI) naar AOA
Kz861.85304
1 ChainOpera AI(COAI) naar BHD
.د.ب0.3561142
1 ChainOpera AI(COAI) naar BMD
$0.9446
1 ChainOpera AI(COAI) naar DKK
kr6.1399
1 ChainOpera AI(COAI) naar HNL
L24.880764
1 ChainOpera AI(COAI) naar MUR
43.470492
1 ChainOpera AI(COAI) naar NAD
$16.426594
1 ChainOpera AI(COAI) naar NOK
kr9.644366
1 ChainOpera AI(COAI) naar NZD
$1.671942
1 ChainOpera AI(COAI) naar PAB
B/.0.9446
1 ChainOpera AI(COAI) naar PGK
K4.01455
1 ChainOpera AI(COAI) naar QAR
ر.ق3.438344
1 ChainOpera AI(COAI) naar RSD
дин.96.471998
1 ChainOpera AI(COAI) naar UZS
soʻm11,245.236296
1 ChainOpera AI(COAI) naar ALL
L79.450306
1 ChainOpera AI(COAI) naar ANG
ƒ1.690834
1 ChainOpera AI(COAI) naar AWG
ƒ1.690834
1 ChainOpera AI(COAI) naar BBD
$1.8892
1 ChainOpera AI(COAI) naar BAM
KM1.60582
1 ChainOpera AI(COAI) naar BIF
Fr2,785.6254
1 ChainOpera AI(COAI) naar BND
$1.22798
1 ChainOpera AI(COAI) naar BSD
$0.9446
1 ChainOpera AI(COAI) naar JMD
$151.636638
1 ChainOpera AI(COAI) naar KHR
3,793.570276
1 ChainOpera AI(COAI) naar KMF
Fr402.3996
1 ChainOpera AI(COAI) naar LAK
20,534.782198
1 ChainOpera AI(COAI) naar LKR
රු287.895188
1 ChainOpera AI(COAI) naar MDL
L16.180998
1 ChainOpera AI(COAI) naar MGA
Ar4,254.9507
1 ChainOpera AI(COAI) naar MOP
P7.5568
1 ChainOpera AI(COAI) naar MVR
14.54684
1 ChainOpera AI(COAI) naar MWK
MK1,639.929506
1 ChainOpera AI(COAI) naar MZN
MT60.40717
1 ChainOpera AI(COAI) naar NPR
रु134.000956
1 ChainOpera AI(COAI) naar PYG
6,699.1032
1 ChainOpera AI(COAI) naar RWF
Fr1,370.6146
1 ChainOpera AI(COAI) naar SBD
$7.774058
1 ChainOpera AI(COAI) naar SCR
12.70487
1 ChainOpera AI(COAI) naar SRD
$36.3671
1 ChainOpera AI(COAI) naar SVC
$8.26525
1 ChainOpera AI(COAI) naar SZL
L16.43604
1 ChainOpera AI(COAI) naar TMT
m3.315546
1 ChainOpera AI(COAI) naar TND
د.ت2.7752348
1 ChainOpera AI(COAI) naar TTD
$6.404388
1 ChainOpera AI(COAI) naar UGX
Sh3,290.9864
1 ChainOpera AI(COAI) naar XAF
Fr539.3666
1 ChainOpera AI(COAI) naar XCD
$2.55042
1 ChainOpera AI(COAI) naar XOF
Fr539.3666
1 ChainOpera AI(COAI) naar XPF
Fr97.2938
1 ChainOpera AI(COAI) naar BWP
P12.7521
1 ChainOpera AI(COAI) naar BZD
$1.898646
1 ChainOpera AI(COAI) naar CVE
$90.804398
1 ChainOpera AI(COAI) naar DJF
Fr167.1942
1 ChainOpera AI(COAI) naar DOP
$60.699996
1 ChainOpera AI(COAI) naar DZD
د.ج123.440328
1 ChainOpera AI(COAI) naar FJD
$2.153688
1 ChainOpera AI(COAI) naar GNF
Fr8,213.297
1 ChainOpera AI(COAI) naar GTQ
Q7.235636
1 ChainOpera AI(COAI) naar GYD
$197.61032
1 ChainOpera AI(COAI) naar ISK
kr119.9642

ChainOpera AI bron

Voor een beter begrip van ChainOpera AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van ChainOpera AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ChainOpera AI

Hoeveel is ChainOpera AI (COAI) vandaag waard?
De live COAI prijs in USD is 0.9446 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COAI naar USD prijs?
De huidige prijs van COAI naar USD is $ 0.9446. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ChainOpera AI?
De marktkapitalisatie van COAI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COAI?
De circulerende voorraad van COAI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COAI?
COAI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COAI?
COAI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van COAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COAI is $ 5.08M USD.
Zal COAI dit jaar hoger gaan?
COAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:42:43 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

COAI-naar-USD calculator

Bedrag

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0.9446 USD

Handel in COAI

COAI/USDT
$0.9455
$0.9455$0.9455
-17.80%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,699.61
$101,699.61$101,699.61

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.24
$3,293.24$3,293.24

-6.10%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2228
$1.2228$1.2228

+715.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,699.61
$101,699.61$101,699.61

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.24
$3,293.24$3,293.24

-6.10%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2211
$2.2211$2.2211

-2.67%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16251
$0.16251$0.16251

-0.86%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4477
$0.4477$0.4477

+795.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4477
$0.4477$0.4477

+795.40%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2228
$1.2228$1.2228

+715.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08400
$0.08400$0.08400

+447.58%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2813
$0.2813$0.2813

+329.46%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000040370
$0.0000000040370$0.0000000040370

+188.31%