Catecoin (CATE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catecoin (CATE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catecoin (CATE) Informatie Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Catecoin is a Community Based Cat themed Utility project. It is a cat-themed meme coin that is designed to offer the holder a host of benefits that other meme coins don't have. Officiële website: https://catecoin.club/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0xe4fae3faa8300810c835970b9187c268f55d998f Koop nu CATE!

Catecoin (CATE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catecoin (CATE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Totale voorraad: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Circulerende voorraad: $ 57.27T $ 57.27T $ 57.27T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Hoogste ooit: $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 $ 0.0000006968 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00000017 $ 0.00000017 $ 0.00000017 Meer informatie over Catecoin (CATE) prijs

Catecoin (CATE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catecoin (CATE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATE begrijpt, kun je de live prijs van CATE token verkennen!

Hoe koop je CATE? Wil je Catecoin (CATE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CATE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CATE koopt op MEXC!

Catecoin (CATE) Prijsgeschiedenis Door de CATE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CATE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CATE Wil je weten waar je CATE naartoe gaat? Onze CATE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!