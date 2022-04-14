Blocksquare Token (BST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blocksquare Token (BST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blocksquare Token (BST) Informatie Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Officiële website: https://blocksquare.io/ Whitepaper: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Koop nu BST!

Blocksquare Token (BST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blocksquare Token (BST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Totale voorraad: $ 62.72M $ 62.72M $ 62.72M Circulerende voorraad: $ 60.55M $ 60.55M $ 60.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M Hoogste ooit: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Laagste ooit: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Huidige prijs: $ 0.0772 $ 0.0772 $ 0.0772 Meer informatie over Blocksquare Token (BST) prijs

Blocksquare Token (BST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blocksquare Token (BST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BST begrijpt, kun je de live prijs van BST token verkennen!

