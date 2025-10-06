BeursDEX+
De live Boba Cat prijs vandaag is 0.00224 USD. Volg realtime BOBACAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOBACAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Boba Cat prijs vandaag is 0.00224 USD. Volg realtime BOBACAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOBACAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BOBACAT

BOBACAT Prijsinformatie

Wat is BOBACAT

BOBACAT tokenomie

BOBACAT Prijsvoorspelling

BOBACAT Geschiedenis

BOBACAT koopgids

BOBACAT-naar-Fiat valutaconversie

BOBACAT spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Boba Cat logo

Boba Cat koers(BOBACAT)

1 BOBACAT naar USD live prijs:

$0.00224
$0.00224$0.00224
-5.04%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:35 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046
24u laag
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24u hoog

$ 0.002046
$ 0.002046$ 0.002046

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

--
----

--
----

-0.05%

-5.04%

-18.04%

-18.04%

Boba Cat (BOBACAT) real-time prijs is $ 0.00224. De afgelopen 24 uur werd er BOBACAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.002046 en een hoogtepunt van $ 0.0041, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOBACAT hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOBACAT met -0.05% veranderd in het afgelopen uur, -5.04% in de afgelopen 24 uur en -18.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) Marktinformatie

--
----

$ 16.35K
$ 16.35K$ 16.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Boba Cat is --, met een handelsvolume van $ 16.35K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOBACAT is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Boba Cat (BOBACAT) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Boba Cat prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00011889-5.04%
30 dagen$ -0.002232-49.92%
60 dagen$ +0.00024+12.00%
90 dagen$ +0.00024+12.00%
Boba Cat prijswijziging vandaag

BOBACAT registreerde vandaag een verandering van $ -0.00011889 (-5.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Boba Cat 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002232 (-49.92%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Boba Cat 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BOBACAT zien we een verandering van $ +0.00024 (+12.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Boba Cat 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00024 (+12.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Boba Cat (BOBACAT) bekijken?

Bekijk nu de Boba Catprijsgeschiedenispagina.

Wat is Boba Cat (BOBACAT)?

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBoba Cat investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BOBACAT staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Boba Cat lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Boba Cat aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Boba Cat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boba Cat (BOBACAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boba Cat (BOBACAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boba Cat te bekijken.

Bekijk nu de Boba Cat prijsvoorspelling !

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boba Cat (BOBACAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOBACAT token !

Hoe koop je Boba Cat (BOBACAT)?

Op zoek naar Hoe koop je Boba Cat? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Boba Cat gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BOBACAT naar lokale valuta's

1 Boba Cat(BOBACAT) naar VND
58.9456
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AUD
A$0.0034496
1 Boba Cat(BOBACAT) naar GBP
0.0017024
1 Boba Cat(BOBACAT) naar EUR
0.0019488
1 Boba Cat(BOBACAT) naar USD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MYR
RM0.0093856
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TRY
0.094304
1 Boba Cat(BOBACAT) naar JPY
¥0.34272
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ARS
ARS$3.2652928
1 Boba Cat(BOBACAT) naar RUB
0.182
1 Boba Cat(BOBACAT) naar INR
0.1985312
1 Boba Cat(BOBACAT) naar IDR
Rp37.3333184
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PHP
0.1318464
1 Boba Cat(BOBACAT) naar EGP
￡E.0.106176
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BRL
R$0.012096
1 Boba Cat(BOBACAT) naar CAD
C$0.0031584
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BDT
0.273056
1 Boba Cat(BOBACAT) naar NGN
3.23232
1 Boba Cat(BOBACAT) naar COP
$8.64864
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ZAR
R.0.0391552
1 Boba Cat(BOBACAT) naar UAH
0.0942592
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TZS
T.Sh.5.50368
1 Boba Cat(BOBACAT) naar VES
Bs0.49952
1 Boba Cat(BOBACAT) naar CLP
$2.11904
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PKR
Rs0.6332928
1 Boba Cat(BOBACAT) naar KZT
1.173984
1 Boba Cat(BOBACAT) naar THB
฿0.0728672
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TWD
NT$0.0692384
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AED
د.إ0.0082208
1 Boba Cat(BOBACAT) naar CHF
Fr0.0018144
1 Boba Cat(BOBACAT) naar HKD
HK$0.0174048
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AMD
֏0.856912
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MAD
.د.م0.0208544
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MXN
$0.0418208
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SAR
ريال0.0084
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ETB
Br0.342608
1 Boba Cat(BOBACAT) naar KES
KSh0.2893856
1 Boba Cat(BOBACAT) naar JOD
د.أ0.00158816
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PLN
0.008288
1 Boba Cat(BOBACAT) naar RON
лв0.0099008
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SEK
kr0.0214592
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BGN
лв0.003808
1 Boba Cat(BOBACAT) naar HUF
Ft0.7559776
1 Boba Cat(BOBACAT) naar CZK
0.0475104
1 Boba Cat(BOBACAT) naar KWD
د.ك0.00068768
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ILS
0.0073248
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BOB
Bs0.0154784
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AZN
0.003808
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TJS
SM0.0206528
1 Boba Cat(BOBACAT) naar GEL
0.0060928
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AOA
Kz2.043776
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BHD
.د.ب0.00084448
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BMD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) naar DKK
kr0.01456
1 Boba Cat(BOBACAT) naar HNL
L0.0590016
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MUR
0.1030848
1 Boba Cat(BOBACAT) naar NAD
$0.0389536
1 Boba Cat(BOBACAT) naar NOK
kr0.0228928
1 Boba Cat(BOBACAT) naar NZD
$0.0039648
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PAB
B/.0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PGK
K0.00952
1 Boba Cat(BOBACAT) naar QAR
ر.ق0.0081536
1 Boba Cat(BOBACAT) naar RSD
дин.0.2286368
1 Boba Cat(BOBACAT) naar UZS
soʻm26.6666624
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ALL
L0.1884064
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ANG
ƒ0.0040096
1 Boba Cat(BOBACAT) naar AWG
ƒ0.0040096
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BBD
$0.00448
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BAM
KM0.003808
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BIF
Fr6.60576
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BND
$0.002912
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BSD
$0.00224
1 Boba Cat(BOBACAT) naar JMD
$0.3595872
1 Boba Cat(BOBACAT) naar KHR
8.9959744
1 Boba Cat(BOBACAT) naar KMF
Fr0.95424
1 Boba Cat(BOBACAT) naar LAK
48.6956512
1 Boba Cat(BOBACAT) naar LKR
රු0.6827072
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MDL
L0.0383712
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MGA
Ar10.09008
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MOP
P0.01792
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MVR
0.034496
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MWK
MK3.8888864
1 Boba Cat(BOBACAT) naar MZN
MT0.143248
1 Boba Cat(BOBACAT) naar NPR
रु0.3177664
1 Boba Cat(BOBACAT) naar PYG
15.88608
1 Boba Cat(BOBACAT) naar RWF
Fr3.25024
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SBD
$0.0184352
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SCR
0.030128
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SRD
$0.08624
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SVC
$0.0196
1 Boba Cat(BOBACAT) naar SZL
L0.038976
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TMT
m0.0078624
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TND
د.ت0.00658112
1 Boba Cat(BOBACAT) naar TTD
$0.0151872
1 Boba Cat(BOBACAT) naar UGX
Sh7.80416
1 Boba Cat(BOBACAT) naar XAF
Fr1.27904
1 Boba Cat(BOBACAT) naar XCD
$0.006048
1 Boba Cat(BOBACAT) naar XOF
Fr1.27904
1 Boba Cat(BOBACAT) naar XPF
Fr0.23072
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BWP
P0.03024
1 Boba Cat(BOBACAT) naar BZD
$0.0045024
1 Boba Cat(BOBACAT) naar CVE
$0.2153312
1 Boba Cat(BOBACAT) naar DJF
Fr0.39648
1 Boba Cat(BOBACAT) naar DOP
$0.1439424
1 Boba Cat(BOBACAT) naar DZD
د.ج0.2929248
1 Boba Cat(BOBACAT) naar FJD
$0.0051072
1 Boba Cat(BOBACAT) naar GNF
Fr19.4768
1 Boba Cat(BOBACAT) naar GTQ
Q0.0171584
1 Boba Cat(BOBACAT) naar GYD
$0.468608
1 Boba Cat(BOBACAT) naar ISK
kr0.28448

Boba Cat bron

Voor een beter begrip van Boba Cat kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boba Cat

Hoeveel is Boba Cat (BOBACAT) vandaag waard?
De live BOBACAT prijs in USD is 0.00224 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOBACAT naar USD prijs?
De huidige prijs van BOBACAT naar USD is $ 0.00224. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boba Cat?
De marktkapitalisatie van BOBACAT is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOBACAT?
De circulerende voorraad van BOBACAT is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOBACAT?
BOBACAT bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOBACAT?
BOBACAT zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van BOBACAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOBACAT is $ 16.35K USD.
Zal BOBACAT dit jaar hoger gaan?
BOBACAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOBACAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:35 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BOBACAT-naar-USD calculator

Bedrag

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.00223 USD

Handel in BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.00224
$0.00224$0.00224
-5.20%

