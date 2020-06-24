balancer (BAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in balancer (BAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

balancer (BAL) Informatie Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Officiële website: https://balancer.fi/ Whitepaper: https://docs.balancer.fi/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Koop nu BAL!

balancer (BAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor balancer (BAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 76.58M $ 76.58M $ 76.58M Totale voorraad: $ 69.91M $ 69.91M $ 69.91M Circulerende voorraad: $ 67.25M $ 67.25M $ 67.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 109.49M $ 109.49M $ 109.49M Hoogste ooit: $ 74.82807 $ 74.82807 $ 74.82807 Laagste ooit: $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 $ 0.7530492732247144 Huidige prijs: $ 1.1387 $ 1.1387 $ 1.1387 Meer informatie over balancer (BAL) prijs

balancer (BAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van balancer (BAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAL begrijpt, kun je de live prijs van BAL token verkennen!

balancer (BAL) Prijsgeschiedenis Door de BAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BAL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BAL Wil je weten waar je BAL naartoe gaat? Onze BAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAL token!

