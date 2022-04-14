BSquared Network (B2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BSquared Network (B2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BSquared Network (B2) Informatie B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Officiële website: https://www.bsquared.network/ Whitepaper: https://docs.bsquared.network/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Koop nu B2!

BSquared Network (B2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BSquared Network (B2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.40M $ 32.40M $ 32.40M Totale voorraad: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Circulerende voorraad: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.08M $ 145.08M $ 145.08M Hoogste ooit: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Laagste ooit: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Huidige prijs: $ 0.69088 $ 0.69088 $ 0.69088 Meer informatie over BSquared Network (B2) prijs

BSquared Network (B2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BSquared Network (B2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal B2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel B2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van B2 begrijpt, kun je de live prijs van B2 token verkennen!

