Astra Protocol (ASTRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Astra Protocol (ASTRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Astra Protocol (ASTRA) Informatie Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Officiële website: https://astraprotocol.com/ Whitepaper: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Block explorer: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Koop nu ASTRA!

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Astra Protocol (ASTRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Hoogste ooit: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Laagste ooit: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Huidige prijs: $ 0.0022548 $ 0.0022548 $ 0.0022548 Meer informatie over Astra Protocol (ASTRA) prijs

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Astra Protocol (ASTRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ASTRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ASTRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ASTRA begrijpt, kun je de live prijs van ASTRA token verkennen!

Hoe koop je ASTRA? Wil je Astra Protocol (ASTRA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ASTRA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ASTRA koopt op MEXC!

Astra Protocol (ASTRA) Prijsgeschiedenis Door de ASTRA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ASTRA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ASTRA Wil je weten waar je ASTRA naartoe gaat? Onze ASTRA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ASTRA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!