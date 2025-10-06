BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live ASML Holding NV prijs vandaag is 1024.14 USD. Volg realtime ASMLON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASMLON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live ASML Holding NV prijs vandaag is 1024.14 USD. Volg realtime ASMLON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ASMLON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ASMLON

ASMLON Prijsinformatie

Wat is ASMLON

ASMLON officiële website

ASMLON tokenomie

ASMLON Prijsvoorspelling

ASMLON Geschiedenis

ASMLON koopgids

ASMLON-naar-Fiat valutaconversie

ASMLON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ASML Holding NV logo

ASML Holding NV koers(ASMLON)

1 ASMLON naar USD live prijs:

$1,024.14
$1,024.14$1,024.14
-3.18%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:17 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1,011.89
$ 1,011.89$ 1,011.89
24u laag
$ 1,063.49
$ 1,063.49$ 1,063.49
24u hoog

$ 1,011.89
$ 1,011.89$ 1,011.89

$ 1,063.49
$ 1,063.49$ 1,063.49

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.89%

-3.18%

-5.16%

-5.16%

ASML Holding NV (ASMLON) real-time prijs is $ 1,024.14. De afgelopen 24 uur werd er ASMLON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1,011.89 en een hoogtepunt van $ 1,063.49, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ASMLON hoogste prijs aller tijden is $ 1,087.8260089245405, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 732.0144981577465 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ASMLON met -0.89% veranderd in het afgelopen uur, -3.18% in de afgelopen 24 uur en -5.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ASML Holding NV (ASMLON) Marktinformatie

No.1896

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

$ 57.13K
$ 57.13K$ 57.13K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

1.49K
1.49K 1.49K

1,490.64947556
1,490.64947556 1,490.64947556

ETH

De huidige marktkapitalisatie van ASML Holding NV is $ 1.53M, met een handelsvolume van $ 57.13K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ASMLON is 1.49K, met een totale voorraad van 1490.64947556. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.53M.

ASML Holding NV (ASMLON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van ASML Holding NV prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -33.6373-3.18%
30 dagen$ -27.5-2.62%
60 dagen$ +274.14+36.55%
90 dagen$ +274.14+36.55%
ASML Holding NV prijswijziging vandaag

ASMLON registreerde vandaag een verandering van $ -33.6373 (-3.18%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

ASML Holding NV 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -27.5 (-2.62%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

ASML Holding NV 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ASMLON zien we een verandering van $ +274.14 (+36.55%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

ASML Holding NV 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +274.14 (+36.55%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van ASML Holding NV (ASMLON) bekijken?

Bekijk nu de ASML Holding NVprijsgeschiedenispagina.

Wat is ASML Holding NV (ASMLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeASML Holding NV investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ASMLON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over ASML Holding NV lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je ASML Holding NV aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

ASML Holding NV Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ASML Holding NV (ASMLON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ASML Holding NV (ASMLON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ASML Holding NV te bekijken.

Bekijk nu de ASML Holding NV prijsvoorspelling !

ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ASML Holding NV (ASMLON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ASMLON token !

Hoe koop je ASML Holding NV (ASMLON)?

Op zoek naar Hoe koop je ASML Holding NV? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt ASML Holding NV gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ASMLON naar lokale valuta's

1 ASML Holding NV(ASMLON) naar VND
26,950,244.1
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AUD
A$1,577.1756
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar GBP
778.3464
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar EUR
891.0018
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar USD
$1,024.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MYR
RM4,291.1466
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TRY
43,116.294
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar JPY
¥156,693.42
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ARS
ARS$1,492,909.3608
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar RUB
83,211.375
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar INR
90,769.5282
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar IDR
Rp17,068,993.1724
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PHP
60,280.8804
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar EGP
￡E.48,544.236
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BRL
R$5,530.356
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar CAD
C$1,444.0374
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BDT
124,842.666
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar NGN
1,477,834.02
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar COP
$3,954,204.54
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ZAR
R.17,901.9672
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar UAH
43,095.8112
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TZS
T.Sh.2,516,311.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar VES
Bs228,383.22
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar CLP
$968,836.44
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PKR
Rs289,544.8608
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar KZT
536,751.774
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar THB
฿33,315.2742
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TWD
NT$31,656.1674
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AED
د.إ3,758.5938
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar CHF
Fr829.5534
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar HKD
HK$7,957.5678
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AMD
֏391,784.757
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MAD
.د.م9,534.7434
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MXN
$19,120.6938
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SAR
ريال3,840.525
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ETB
Br156,642.213
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar KES
KSh132,308.6466
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar JOD
د.أ726.11526
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PLN
3,789.318
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar RON
лв4,526.6988
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SEK
kr9,811.2612
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BGN
лв1,741.038
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar HUF
Ft345,637.0086
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar CZK
21,711.768
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar KWD
د.ك314.41098
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ILS
3,348.9378
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BOB
Bs7,076.8074
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AZN
1,741.038
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TJS
SM9,442.5708
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar GEL
2,785.6608
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AOA
Kz934,425.336
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BHD
.د.ب385.07664
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BMD
$1,024.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar DKK
kr6,656.91
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar HNL
L26,975.8476
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MUR
47,130.9228
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar NAD
$17,809.7946
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar NOK
kr10,456.4694
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar NZD
$1,812.7278
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PAB
B/.1,024.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PGK
K4,352.595
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar QAR
ر.ق3,727.8696
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar RSD
дин.104,533.9698
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar UZS
soʻm12,192,140.9064
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ALL
L86,140.4154
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ANG
ƒ1,833.2106
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar AWG
ƒ1,833.2106
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BBD
$2,048.28
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BAM
KM1,741.038
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BIF
Fr3,020,188.86
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BND
$1,331.382
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BSD
$1,024.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar JMD
$164,405.1942
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar KHR
4,113,007.6884
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar KMF
Fr436,283.64
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar LAK
22,263,912.5982
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar LKR
රු312,137.3892
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MDL
L17,543.5182
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MGA
Ar4,613,238.63
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MOP
P8,193.12
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MVR
15,771.756
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MWK
MK1,778,019.6954
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar MZN
MT65,493.753
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar NPR
रु145,284.5004
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar PYG
7,263,200.88
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar RWF
Fr1,486,027.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SBD
$8,428.6722
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SCR
13,774.683
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SRD
$39,429.39
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SVC
$8,961.225
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar SZL
L17,820.036
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TMT
m3,594.7314
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TND
د.ت3,008.92332
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar TTD
$6,943.6692
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar UGX
Sh3,568,103.76
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar XAF
Fr584,783.94
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar XCD
$2,765.178
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar XOF
Fr584,783.94
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar XPF
Fr105,486.42
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BWP
P13,825.89
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar BZD
$2,058.5214
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar CVE
$98,450.5782
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar DJF
Fr181,272.78
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar DOP
$65,811.2364
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar DZD
د.ج134,008.719
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar FJD
$2,335.0392
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar GNF
Fr8,904,897.3
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar GTQ
Q7,844.9124
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar GYD
$214,250.088
1 ASML Holding NV(ASMLON) naar ISK
kr130,065.78

ASML Holding NV bron

Voor een beter begrip van ASML Holding NV kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van ASML Holding NV
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over ASML Holding NV

Hoeveel is ASML Holding NV (ASMLON) vandaag waard?
De live ASMLON prijs in USD is 1,024.14 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ASMLON naar USD prijs?
De huidige prijs van ASMLON naar USD is $ 1,024.14. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ASML Holding NV?
De marktkapitalisatie van ASMLON is $ 1.53M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ASMLON?
De circulerende voorraad van ASMLON is 1.49K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ASMLON?
ASMLON bereikte een ATH-prijs van 1,087.8260089245405 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ASMLON?
ASMLON zag een ATL-prijs van 732.0144981577465 USD.
Wat is het handelsvolume van ASMLON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ASMLON is $ 57.13K USD.
Zal ASMLON dit jaar hoger gaan?
ASMLON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ASMLON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:06:17 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ASMLON-naar-USD calculator

Bedrag

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,024.14 USD

Handel in ASMLON

ASMLON/USDT
$1,024.14
$1,024.14$1,024.14
-3.18%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,588.19
$101,588.19$101,588.19

-1.54%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,285.68
$3,285.68$3,285.68

-6.31%

Solana logo

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2089
$1.2089$1.2089

+705.93%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,588.19
$101,588.19$101,588.19

-1.54%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,285.68
$3,285.68$3,285.68

-6.31%

Solana logo

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2213
$2.2213$2.2213

-2.66%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16221
$0.16221$0.16221

-1.04%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4691
$0.4691$0.4691

+838.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000863
$0.000000000863$0.000000000863

+903.48%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4691
$0.4691$0.4691

+838.20%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2089
$1.2089$1.2089

+705.93%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12300
$0.12300$0.12300

+701.82%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2196
$0.2196$0.2196

+235.26%