Gebaseerd op je voorspelling, ASML Holding NV zou er mogelijk een groei van 0.00% komen. Het zou in 2025 een handelsprijs van $ 1,051.72 kunnen bereiken.

Gebaseerd op je voorspelling, ASML Holding NV zou er mogelijk een groei van 5.00% komen. Het zou in 2026 een handelsprijs van $ 1,104.306 kunnen bereiken.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ASMLON in 2027 een prijs van $ 1,159.5213 voorspeld met een groei van 10.25%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ASMLON in 2028 een prijs van $ 1,217.4973 voorspeld met een groei van 15.76%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ASMLON in 2029 een prijs van $ 1,278.3722 voorspeld met een groei van 21.55%.

Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor ASMLON in 2030 een prijs van $ 1,342.2908 voorspeld met een groei van 27.63%.

In 2040 zou de prijs van ASML Holding NV potentieel een groei van 107.89% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 2,186.4503 kunnen bereiken.

In 2050 zou de prijs van ASML Holding NV potentieel een groei van 238.64% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ 3,561.4972 kunnen bereiken.