Artfi (ARTFI) Informatie Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Officiële website: https://artfi.world/ Whitepaper: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Block explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home

Artfi (ARTFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Artfi (ARTFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 409.88K $ 409.88K $ 409.88K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Hoogste ooit: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Laagste ooit: $ 0.003146232386484381 $ 0.003146232386484381 $ 0.003146232386484381 Huidige prijs: $ 0.003144 $ 0.003144 $ 0.003144 Meer informatie over Artfi (ARTFI) prijs

Artfi (ARTFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Artfi (ARTFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ARTFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ARTFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ARTFI begrijpt, kun je de live prijs van ARTFI token verkennen!

