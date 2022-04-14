Infinity Ground (AIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Infinity Ground (AIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Infinity Ground (AIN) Informatie Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Officiële website: https://www.infinityg.ai/ Whitepaper: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code

Infinity Ground (AIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Infinity Ground (AIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.14M $ 31.14M $ 31.14M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 211.13M $ 211.13M $ 211.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 147.48M $ 147.48M $ 147.48M Hoogste ooit: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Laagste ooit: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Huidige prijs: $ 0.14748 $ 0.14748 $ 0.14748 Meer informatie over Infinity Ground (AIN) prijs

Infinity Ground (AIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Infinity Ground (AIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIN begrijpt, kun je de live prijs van AIN token verkennen!

Infinity Ground (AIN) Prijsgeschiedenis Door de AIN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AIN prijsgeschiedenis!

