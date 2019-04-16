Newton (AB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Newton (AB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Newton (AB) Informatie Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a "Main chain + sub chain" structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy. Officiële website: https://ab.org Whitepaper: https://ab.org/files/AB%20Litepaper.pdf Block explorer: https://explorer.ab.org/

Newton (AB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Newton (AB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 653.70M $ 653.70M $ 653.70M Totale voorraad: $ 98.82B $ 98.82B $ 98.82B Circulerende voorraad: $ 78.67B $ 78.67B $ 78.67B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 821.13M $ 821.13M $ 821.13M Hoogste ooit: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 Laagste ooit: $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 Huidige prijs: $ 0.008309 $ 0.008309 $ 0.008309 Meer informatie over Newton (AB) prijs

Newton (AB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Newton (AB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AB begrijpt, kun je de live prijs van AB token verkennen!

Newton (AB) Prijsgeschiedenis Door de AB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AB prijsgeschiedenis!

