De live DoubleZero prijs vandaag is 0.1557 USD. Volg realtime 2Z naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de 2Z prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

DoubleZero logo

DoubleZero koers(2Z)

1 2Z naar USD live prijs:

-0.57%1D
USD
DoubleZero (2Z) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:02:59 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-1.27%

-0.57%

-30.40%

-30.40%

DoubleZero (2Z) real-time prijs is $ 0.1557. De afgelopen 24 uur werd er 2Z verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.1505 en een hoogtepunt van $ 0.1623, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De 2Z hoogste prijs aller tijden is $ 0.7501993077269953, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.1504312061231505 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is 2Z met -1.27% veranderd in het afgelopen uur, -0.57% in de afgelopen 24 uur en -30.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DoubleZero (2Z) Marktinformatie

No.92

34.71%

0.01%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van DoubleZero is $ 540.50M, met een handelsvolume van $ 379.98K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van 2Z is 3.47B, met een totale voorraad van 9999959682.4. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.56B.

DoubleZero (2Z) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van DoubleZero prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000894-0.57%
30 dagen$ -0.325-67.61%
60 dagen$ -0.0443-22.15%
90 dagen$ -0.0443-22.15%
DoubleZero prijswijziging vandaag

2Z registreerde vandaag een verandering van $ -0.000894 (-0.57%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

DoubleZero 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.325 (-67.61%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

DoubleZero 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,2Z zien we een verandering van $ -0.0443 (-22.15%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

DoubleZero 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0443 (-22.15%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van DoubleZero (2Z) bekijken?

Bekijk nu de DoubleZeroprijsgeschiedenispagina.

Wat is DoubleZero (2Z)?

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeDoubleZero investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van 2Z staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over DoubleZero lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je DoubleZero aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

DoubleZero Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DoubleZero (2Z) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DoubleZero (2Z) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DoubleZero te bekijken.

Bekijk nu de DoubleZero prijsvoorspelling !

DoubleZero (2Z) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DoubleZero (2Z) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van 2Z token !

Hoe koop je DoubleZero (2Z)?

Op zoek naar Hoe koop je DoubleZero? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt DoubleZero gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

2Z naar lokale valuta's

DoubleZero bron

Voor een beter begrip van DoubleZero kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van DoubleZero
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over DoubleZero

Hoeveel is DoubleZero (2Z) vandaag waard?
De live 2Z prijs in USD is 0.1557 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige 2Z naar USD prijs?
De huidige prijs van 2Z naar USD is $ 0.1557. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DoubleZero?
De marktkapitalisatie van 2Z is $ 540.50M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van 2Z?
De circulerende voorraad van 2Z is 3.47B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van 2Z?
2Z bereikte een ATH-prijs van 0.7501993077269953 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van 2Z?
2Z zag een ATL-prijs van 0.1504312061231505 USD.
Wat is het handelsvolume van 2Z?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van 2Z is $ 379.98K USD.
Zal 2Z dit jaar hoger gaan?
2Z kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de 2Z prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

