2077 CODE (2077) Informatie 2077 Codes is a GameFi x AI project where players create powerful apps with AI in a virtual game setting. Set in a fictional post-apocalyptic world in 2077 CE, players must navigate through a series of quests in a delightful pixel art world, creating increasingly more complex apps and achieve mastery over AI-powered coding. Powered by a state of the art text-to-code engine that allows complex, fullstack applications to be created right within the browser, 2077 combines cutting edge technology in a delightful, approachable game setting. Officiële website: https://2077.codes

2077 CODE (2077) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 2077 CODE (2077), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K Totale voorraad: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M Circulerende voorraad: $ 636.64M $ 636.64M $ 636.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.85K $ 38.85K $ 38.85K Hoogste ooit: $ 0.0074243 $ 0.0074243 $ 0.0074243 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over 2077 CODE (2077) prijs

2077 CODE (2077) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 2077 CODE (2077) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 2077 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 2077 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 2077 begrijpt, kun je de live prijs van 2077 token verkennen!

Prijsvoorspelling van 2077 Wil je weten waar je 2077 naartoe gaat? Onze 2077 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 2077 token!

