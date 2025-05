ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

NaamZETA

PositieNo.242

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.82%

Circulerende voorraad828,916,667

Maximale voorraad2,100,000,000

Totale voorraad2,100,000,000

Circulatiesnelheid0.3947%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.854005954477877,2024-02-15

Laagste prijs0.18513285230643206,2025-03-11

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

