XEP

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

NaamXEP

PositieNo.1354

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad18 201 934 513,298645

Maximale voorraad30 000 000 000

Totale voorraad18 201 934 513,298645

Circulatiesnelheid0.6067%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00364294,2021-02-06

Laagste prijs0.000164469871839282,2023-09-24

Publieke blockchainXEP

InleidingXEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.